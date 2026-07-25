В Москве разразился масштабный пожар по неизвестным причинам: огонь тушат вертолеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Власти заявляют, что пожар по адресу Автомобильный проезд, 10 произошел по неизвестным причинам. На кадрах, распространённых в СМИ, заметно, как из стен ангара выходит много густого черного дыма.

При этом возле ангара было заметно много спасателей, которые давали комментарии журналистам, тоже прибывшим к месту ЧП. Большое количество спасателей объясняется тем, что огонь охватил 3000 м кв. К тушению также привлекали авиацию - вертолеты.

Впоследствии пожар удалось локализовать, а после пяти утра субботы в ГУ МЧС России написали, что жертв и пострадавших нет.