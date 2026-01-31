Москва відкинула підхід США до мирних переговорів: деталі від ISW

Кремль не погодився з оцінкою США про те, що територіальний контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням на мирних переговорах між США, Україною та Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадують заяву державного секретаря США Марко Рубіо, який зазначив, що Україна та Росія нібито "звузили" мирні переговори до одного ключового питання - ситуації навколо Донецької області.
Водночас помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков не погодився з такою характеристикою переговорного процесу. За його словами, територіальні питання є "найважливішими", однак на порядку денному залишаються й інші, не менш значущі теми.
У ISW зазначають, що саме Ушаков упродовж останніх місяців часто є єдиним кремлівським чиновником, який публічно коментує американо-російські переговори.
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заяви Ушакова свідчать про прагнення Кремля формувати внутрішній інформаційний порядок денний.
Ймовірно, це робиться для виправдання відмови Росії йти на компроміси у межах мирного врегулювання.
Раніше Ушаков заявляв про готовність Росії до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Москві - за умови його готовності до переговорів. Російська сторона, за його словами, гарантує безпеку та робочі умови, але наполягає на "орієнтації на результат".
23–24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Перший раунд мав ознайомчий характер, після чого сторони продовжили роботу в розширеному форматі та розділилися на політичну й військову підгрупи.
Найбільшого прогресу вдалося досягти саме у військовому блоці. Там обговорювали можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню та створення координаційного центру. Сторони домовилися підготувати власні пропозиції щодо режиму тиші до наступної зустрічі.
Водночас домовленостей з територіальних питань досягти не вдалося. За даними ЗМІ, Росія наполягає на розподілі електроенергії, яку виробляє окупована Запорізька АЕС. Наступний раунд переговорів, за інформацією Axios, запланований на 1 лютого в Абу-Дабі. Також у США не виключають можливості зустрічі Володимира Зеленського з Путіним.
Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що ключовим на переговорах залишається територіальне питання, насамперед щодо Донбасу.
Водночас Путін вимагає виведення українських військ з регіону як умову мирної угоди.
В Інституті вивчення війни зазначають, що реальні територіальні та політичні вимоги Росії значно ширші, ніж ті, які Кремль публічно озвучує. За інформацією медіа, під час переговорів в Абу-Дабі делегації України та США також обговорювали можливе розміщення нейтральних миротворчих сил на окупованій частині Донецької області.