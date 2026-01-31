Москва отвергла подход США к мирным переговорам: детали от ISW

Кремль не согласился с оценкой США о том, что территориальный контроль над Донецкой областью остается единственным нерешенным вопросом на мирных переговорах между США, Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW).
Аналитики напоминают заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который отметил, что Украина и Россия якобы "сузили" мирные переговоры до одного ключевого вопроса - ситуации вокруг Донецкой области.
В то же время помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков не согласился с такой характеристикой переговорного процесса. По его словам, территориальные вопросы являются "важнейшими", однако на повестке дня остаются и другие, не менее значимые темы.
В ISW отмечают, что именно Ушаков на протяжении последних месяцев часто является единственным кремлевским чиновником, который публично комментирует американо-российские переговоры.
Аналитики Института изучения войны считают, что заявления Ушакова свидетельствуют о стремлении Кремля формировать внутреннюю информационную повестку дня.
Вероятно, это делается для оправдания отказа России идти на компромиссы в рамках мирного урегулирования.
Ранее Ушаков заявлял о готовности России к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве - при условии его готовности к переговорам. Российская сторона, по его словам, гарантирует безопасность и рабочие условия, но настаивает на "ориентации на результат".
23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны. Первый раунд носил ознакомительный характер, после чего стороны продолжили работу в расширенном формате и разделились на политическую и военную подгруппы.
Наибольшего прогресса удалось достичь именно в военном блоке. Там обсуждали возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра. Стороны договорились подготовить собственные предложения по режиму тишины к следующей встрече.
В то же время договоренностей по территориальным вопросам достичь не удалось. По данным СМИ, Россия настаивает на распределении электроэнергии, которую производит оккупированная Запорожская АЭС. Следующий раунд переговоров, по информации Axios, запланирован на 1 февраля в Абу-Даби. Также в США не исключают возможности встречи Владимира Зеленского с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что ключевым на переговорах остается территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу.
В то же время Путин требует вывода украинских войск из региона как условие мирного соглашения.
В Институте изучения войны отмечают, что реальные территориальные и политические требования России значительно шире, чем те, которые Кремль публично озвучивает. По информации медиа, во время переговоров в Абу-Даби делегации Украины и США также обсуждали возможное размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.