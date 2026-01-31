Москва отвергла подход США к мирным переговорам: детали от ISW

Заявление Рубио об "одном центральном вопросе"

Аналитики напоминают заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который отметил, что Украина и Россия якобы "сузили" мирные переговоры до одного ключевого вопроса - ситуации вокруг Донецкой области.

В то же время помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков не согласился с такой характеристикой переговорного процесса. По его словам, территориальные вопросы являются "важнейшими", однако на повестке дня остаются и другие, не менее значимые темы.

В ISW отмечают, что именно Ушаков на протяжении последних месяцев часто является единственным кремлевским чиновником, который публично комментирует американо-российские переговоры.

Оценка ISW: Кремль избегает уступок

Аналитики Института изучения войны считают, что заявления Ушакова свидетельствуют о стремлении Кремля формировать внутреннюю информационную повестку дня.

Вероятно, это делается для оправдания отказа России идти на компромиссы в рамках мирного урегулирования.

Что заявляли ранее в России

Ранее Ушаков заявлял о готовности России к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве - при условии его готовности к переговорам. Российская сторона, по его словам, гарантирует безопасность и рабочие условия, но настаивает на "ориентации на результат".