Москва грозит Евросоюзу "ответом" за визовый бан для россиян

МИД России обещает в скорем врмени объявить об ответных мерах на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские СМИ.
В частности, в МИД РФ заявляют, что "не оставят без должной реакции" решение Финляндии по визам для россиян.
В то же время Москва допускает, что Евросоюз может принять единое решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ.
Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.
В то же время Литва призывает ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.
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