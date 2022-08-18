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Москва грозит Евросоюзу "ответом" за визовый бан для россиян

Фото: Москва грозит Евросоюзу "ответом" за визовый бан для россиян (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

МИД России обещает в скорем врмени объявить об ответных мерах на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские СМИ.

В частности, в МИД РФ заявляют, что "не оставят без должной реакции" решение Финляндии по визам для россиян.

В то же время Москва допускает, что Евросоюз может принять единое решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ.

Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

В то же время Литва призывает ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.

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