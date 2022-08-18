Москва погрожує Євросоюзу "відповіддю" за візовий бан для росіян

МЗС Росії обіцяє найближчим часом оголосити про заходи у відповідь на ініціативи низки країн ЄС обмежити або припинити видачу віз росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російські ЗМІ.

У той же час Москва допускає, що Євросоюз може прийняти єдине рішення про припинення видачі віз громадянам РФ.

Зокрема, в МЗС РФ заявляють, що "не залишать без належної реакції" рішення Фінляндії щодо віз для росіян.

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії та Чехії.

У той же час Литва закликає ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

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