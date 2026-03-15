Москва другу добу поспіль під атакою дронів

Сьогодні в неділю, 15 березня, Москва знову зазнала атаки безпілотників. Причому це вже відбувається другу добу поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна і російські пабліки.

Починаючи з самого ранку, о 09:19, мер російської столиці почав звітувати про нібито збиті дрони, що летіли на Москву. Так тривало протягом години, а після 13:44 Собянін знову почав "хвалитися", що сили ППО знищують безпілотники.

Станом на зараз він продовжує писати про успішну роботу протиповітряної оборони, і, зважаючи на роспабліки, які цитують мера, загалом за сьогодні на підльоті до Москви знищено вже 40 безпілотників.

Тим часом у соцмережах поширилися кадри, на яких навколо Кремля нібито були розгорнуті мобільні вогневі групи для захисту від дронів. Однак до кінця незрозуміло, чи реальне це фото, чи його створили за допомогою штучного інтелекту.