Москва вторые сутки подряд под атакой дронов
Сегодня в воскресенье, 15 марта, Москва снова подверглась атаке беспилотников. Причем это уже происходит вторые сутки подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мера Москвы Сергея Собянина и российские паблики.
Начиная с самого утра, в 09:19, мэр российской столицы начал отчитываться о якобы сбитых дронах, летевших на Москву. Так продолжалось на протяжении часа, а после 13:44 Собянин вновь начал "хвалиться", что силы ПВО уничтожают беспилотники.
По состоянию на сейчас он продолжает писать об успешной работе противовоздушной обороны и исходя из роспабликов, которые цитируют мэра, всего за сегодня на подлете к Москве уничтожены уже 40 беспилотников.
Тем временем в соцсетях распространились кадры, на которых вокруг Кремля якобы были развернуты мобильные огневые группы для защиты от дронов. Однако до конца неясно, реальное ли это фото или же его создали с помощью искусственного интеллекта.
Напомним, что вчера россияне весь день жаловались на атаку неизвестных дронов. По данным Минобороны РФ, в период с 11:00 до 21:00 силы ПВО якобы сбили и уничтожили 280 летательных аппаратов.
Согласно их данным, угроза была для Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Курской областей, а также для Краснодарского края и Московского регионах. Причем Собянин отчитывался от атаке на Москву на протяжении всего вечера и до самой ночи.
Также отметим, что Москва уже далеко не первый раз подвергается атаке дронов начиная с начала 2026 года. Например, 4 января из-за угрозы применения беспилотников в столице РФ задерживались целых 200 авиарейсов.