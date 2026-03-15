ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Москва вторые сутки подряд под атакой дронов

19:51 15.03.2026 Вс
2 мин
Кремль тоже под угрозой атак?
aimg Эдуард Ткач
Москва вторые сутки подряд под атакой дронов

Сегодня в воскресенье, 15 марта, Москва снова подверглась атаке беспилотников. Причем это уже происходит вторые сутки подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мера Москвы Сергея Собянина и российские паблики.

Начиная с самого утра, в 09:19, мэр российской столицы начал отчитываться о якобы сбитых дронах, летевших на Москву. Так продолжалось на протяжении часа, а после 13:44 Собянин вновь начал "хвалиться", что силы ПВО уничтожают беспилотники.

По состоянию на сейчас он продолжает писать об успешной работе противовоздушной обороны и исходя из роспабликов, которые цитируют мэра, всего за сегодня на подлете к Москве уничтожены уже 40 беспилотников.

Тем временем в соцсетях распространились кадры, на которых вокруг Кремля якобы были развернуты мобильные огневые группы для защиты от дронов. Однако до конца неясно, реальное ли это фото или же его создали с помощью искусственного интеллекта.

Атака дронов на РФ и Москву

Напомним, что вчера россияне весь день жаловались на атаку неизвестных дронов. По данным Минобороны РФ, в период с 11:00 до 21:00 силы ПВО якобы сбили и уничтожили 280 летательных аппаратов.

Согласно их данным, угроза была для Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Курской областей, а также для Краснодарского края и Московского регионах. Причем Собянин отчитывался от атаке на Москву на протяжении всего вечера и до самой ночи.

Также отметим, что Москва уже далеко не первый раз подвергается атаке дронов начиная с начала 2026 года. Например, 4 января из-за угрозы применения беспилотников в столице РФ задерживались целых 200 авиарейсов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Москва Дрони
Новости
Аналитика
