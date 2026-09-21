Московську ТЕЦ укріплюють після масштабної атаки українських дронів (відео)

Роботи зафіксували на Волгоградському проспекті в російській столиці, де розташована Московська ТЕЦ-8. У мережі оприлюднили кадри з монтажем бетонних конструкцій.

Згідно з інформацією із соцмереж, встановлені блоки мають стати основою для подальшого зведення антидронових сіток навколо критичного об'єкта.

Укріплення електростанції розпочали одразу після масованого удару дронів по Москві в ніч проти 20 вересня. Мер російської столиці Сергій Собянін поскаржився, що це була наймасштабніша атака, та заявив про нібито збиття 450 дронів на підльоті до міста.

Попри заяви місцевої влади про успішну роботу ППО, частина безпілотників усе ж досягла своїх цілей. Зокрема, було уражено "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотні, складський комплекс у населеному пункті Соф'їно і ТЕЦ у місті Дзержинський.

Нагадаємо, після атаки дронів на Москву в мережі з'явилися кадри пожеж на кількох об'єктах російської столиці. Україна підтвердила ураження Московського НПЗ, який є одним з найбільших у країні-агресорці. На території підприємства спалахнула пожежа.