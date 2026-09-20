Москва у вогні після рекордної атаки дронів: мережею розлетілися кадри наслідків

У Москві після рекордної атаки дронів спалахнули пожежі на кількох об'єктах. Мережею ширяться кадри наслідків нічного удару.

РБК-Україна зібрало фото і відео наслідків атаки дронів по російській столиці в ніч на 20 вересня.

Російська влада назвала цю атаку однією з наймасштабніших. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що до столиці прямували 450 безпілотників.

Після атаки в різних районах Москви та Московської області повідомляли про пожежі. Кадри з місця подій почали масово з'являтися у мережі.

Фото: наслідки атаки дронів на Москву в ніч на 20 вересня (t.me/meduzalive)

Під ударом опинився Московський НПЗ

Головним підтвердженим об'єктом ураження став "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотні.

Фото: пожежа на Московському НПЗ після атаки дронів (t.me/astrapress)

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на території підприємства після удару виникла масштабна пожежа.

За даними Генштабу, були уражені одразу три виробничі об'єкти: установка первинної переробки АВТ-6, комплексна установка переробки нафти та установка ізомеризації.

Пожежа на ринку "Садовод"

Одним із об'єктів, який опинився під ударом, став московський ринок "Садовод". Російський Telegram-канал ЧТД опублікував кадри, на яких видно дим у районі першого корпусу. За повідомленням каналу, частина магазинів не працювала.

Відео удару по території ринку також оприлюднив Telegram-канал ASTRA.

Ринок "Садовод" уже потрапляв у зону атаки в червні. Тоді повідомлялося про пожежу на території торгового комплексу.

Загорілися склади у Соф'їно

Під час масованої атаки безпілотників велика пожежа охопила частину складського комплексу в Підмосков'ї. Йдеться про технопарк "Соф'їно", площа якого оцінюється приблизно у 826-850 тисяч квадратних метрів.

На території "Соф'їно" розташовані розподільчі та складські об'єкти великих компаній. Серед них називають Lamoda, "Яндекс", Wildberries та Bosch/Siemens.