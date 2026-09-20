Працювали дрони, "Фламінго" та Pelican: Зеленський підтвердив масштабну атаку на Москву
Українські дрони та ракети, зокрема "Фламінго", вночі 20 вересня масовано атакували Москву. Уражений один з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкт логістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину", - повідомив Зеленський.
Працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.
Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні.
"Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля. Дякую всім, хто посилює українську далекобійність", - додав президент.
Масована атака на Москву
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Сили оборони України масовано атакувал Москву.
У результаті нічної атаки дронів у Москві спалахнув нафтопереробний завод "Газпромнефть-МНПЗ", який забезпечує 40% пального російської столиці.
Також був атакований складський комплекс у Підмосков'ї.
Росія тим часом заявила про рекордну атаку дронів, яка охопила десятки регіонів. Лише на підльоті до Москви, за даними РФ, збили 450 безпілотників.