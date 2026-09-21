У Москві приховали атаку дронів, щоб не зривати явку на "виборах", - ISW

Під час рекордної атаки дронів на Москву 20 вересня російська влада навмисно не попередила мешканців про небезпеку - ані сиренами, ані SMS-сповіщеннями. За оцінкою аналітиків, причина - небажання зривати явку на "виборах" до Держдуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

20 вересня, в останній день голосування на "виборах" до Держдуми, влада Московської області не вмикала сирени повітряної тривоги й не розсилала SMS-попереджень про загрозу атаки - хоча раніше робила це навіть під час значно менших ударів.

Водночас, за спостереженнями аналітиків, влада все ж вдалась до однієї з типових контрзаходів - обмежила мобільний зв'язок, але без жодних офіційних пояснень цього кроку.

Мешканці Московської області скаржились у Telegram-каналі губернатора Андрія Воробйова на відсутність попереджень - до того, як коментарі в каналі закрили.

За оцінкою ISW, російська влада, вочевидь, поставила високу явку виборців вище за безпеку населення - навіть попри те, що українські війська атакували стратегічну нафтову та логістичну інфраструктуру, і принципово не цілили по виборчих дільницях чи іншій електоральній інфраструктурі.