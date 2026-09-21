ua en ru
Пн, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Москві приховали атаку дронів, щоб не зривати явку на "виборах", - ISW

07:01 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Москві приховали атаку дронів, щоб не зривати явку на "виборах", - ISW Фото: росіяни лишились без сповіщень про небезпеку в Москві (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Під час рекордної атаки дронів на Москву 20 вересня російська влада навмисно не попередила мешканців про небезпеку - ані сиренами, ані SMS-сповіщеннями. За оцінкою аналітиків, причина - небажання зривати явку на "виборах" до Держдуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

20 вересня, в останній день голосування на "виборах" до Держдуми, влада Московської області не вмикала сирени повітряної тривоги й не розсилала SMS-попереджень про загрозу атаки - хоча раніше робила це навіть під час значно менших ударів.

Водночас, за спостереженнями аналітиків, влада все ж вдалась до однієї з типових контрзаходів - обмежила мобільний зв'язок, але без жодних офіційних пояснень цього кроку.

Мешканці Московської області скаржились у Telegram-каналі губернатора Андрія Воробйова на відсутність попереджень - до того, як коментарі в каналі закрили.

За оцінкою ISW, російська влада, вочевидь, поставила високу явку виборців вище за безпеку населення - навіть попри те, що українські війська атакували стратегічну нафтову та логістичну інфраструктуру, і принципово не цілили по виборчих дільницях чи іншій електоральній інфраструктурі.

Нагадаємо, після рекордної атаки дронів по Москві мережею розлетілися кадри пожеж на кількох об'єктах російської столиці.

Українська сторона підтвердила ураження Московського НПЗ - завод спалахнув, і це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Президент Володимир Зеленський також повідомив, що під час операції застосовувались FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва Дрони
Новини
Росіяни атакували Запоріжжя: в місті є руйнування та постраждалі (фото, відео)
Росіяни атакували Запоріжжя: в місті є руйнування та постраждалі (фото, відео)
Аналітика
Новий стиль Драпатого, битва за Донеччину і загроза зими: що відбувається на фронті
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Новий стиль Драпатого, битва за Донеччину і загроза зими: що відбувається на фронті