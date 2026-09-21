У Москві приховали атаку дронів, щоб не зривати явку на "виборах", - ISW
Під час рекордної атаки дронів на Москву 20 вересня російська влада навмисно не попередила мешканців про небезпеку - ані сиренами, ані SMS-сповіщеннями. За оцінкою аналітиків, причина - небажання зривати явку на "виборах" до Держдуми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
20 вересня, в останній день голосування на "виборах" до Держдуми, влада Московської області не вмикала сирени повітряної тривоги й не розсилала SMS-попереджень про загрозу атаки - хоча раніше робила це навіть під час значно менших ударів.
Водночас, за спостереженнями аналітиків, влада все ж вдалась до однієї з типових контрзаходів - обмежила мобільний зв'язок, але без жодних офіційних пояснень цього кроку.
Мешканці Московської області скаржились у Telegram-каналі губернатора Андрія Воробйова на відсутність попереджень - до того, як коментарі в каналі закрили.
За оцінкою ISW, російська влада, вочевидь, поставила високу явку виборців вище за безпеку населення - навіть попри те, що українські війська атакували стратегічну нафтову та логістичну інфраструктуру, і принципово не цілили по виборчих дільницях чи іншій електоральній інфраструктурі.
Нагадаємо, після рекордної атаки дронів по Москві мережею розлетілися кадри пожеж на кількох об'єктах російської столиці.
Українська сторона підтвердила ураження Московського НПЗ - завод спалахнув, і це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
Президент Володимир Зеленський також повідомив, що під час операції застосовувались FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.