Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

Після атаки безпілотника в районі Московського нафтопереробного заводу, підприємство тимчасово зупинило переробку нафти з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Роботу заводу припинено після атаки

Московський нафтопереробний завод припинив переробку нафти після атаки українського безпілотника, що сталася у вихідні, 17 травня.

За словами джерела, удар не призвів до критичних пошкоджень технологічного обладнання, проте роботу підприємства вирішили тимчасово зупинити для зниження можливих ризиків.

У виданні, що відновлення повноцінної роботи заводу може зайняти кілька днів.

Що відомо про удар

Місцева влада раніше повідомляла про падіння безпілотника біля території об'єкта. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що внаслідок атаки постраждали 12 осіб.

"За попередніми даними, внаслідок удару постраждали дванадцять осіб, переважно будівельники біля вхідних воріт заводу. Основна технологія нафтопереробного заводу залишається неушкодженою", - заявив Собянін.

Значення Московського НПЗ

Московський нафтопереробний завод розташований на південному сході російської столиці і вважається одним із ключових об'єктів, що забезпечують постачання палива в Москву і регіон.

Власником підприємства є компанія "Газпромнефть", яка на момент публікації не прокоментувала ситуацію.

Обсяги переробки

За інформацією джерел у галузі, у 2024 році завод переробив близько 11,6 мільйона тонн нафти.

Також підприємство виробило 2,9 мільйона тонн бензину, 3,2 мільйона тонн дизельного палива і 1,3 мільйона тонн бітуму.