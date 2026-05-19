Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters

21:50 19.05.2026 Вт
Московский нефтеперерабатывающий завод находится на юго-востоке Москвы и является одним из основных объектов отрасли
aimg Анастасия Никончук
Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters Фото: Газпром (GettyImages)
После атаки беспилотника в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, предприятие временно остановило переработку нефти из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Силы обороны поразили два важных нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар

Работа завода приостановлена после атаки

Московский нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку нефти после атаки украинского беспилотника, произошедшей в выходные, 17 мая.

По словам источника, удар не привел к критическим повреждениям технологического оборудования, однако работу предприятия решили временно остановить для снижения возможных рисков.

В издании, что восстановление полноценной работы завода может занять несколько дней.

Что известно об ударе

Местные власти ранее сообщали о падении беспилотника возле территории объекта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки пострадали 12 человек.

"По предварительным данным, в результате удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители возле входных ворот завода. Основная технология нефтеперерабатывающего завода остается неповрежденной", — заявил Собянин.

Значение Московского НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен на юго-востоке российской столицы и считается одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в Москву и регион.

Владельцем предприятия является компания "Газпромнефть", которая на момент публикации не прокомментировала ситуацию.

Объемы переработки

По информации источников в отрасли, в 2024 году завод переработал около 11,6 миллиона тонн нефти.

Также предприятие произвело 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума.

Напоминаем, что в ночь на 17 мая Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Жители региона сообщали о серии взрывов, а перед этим взрывы также звучали в оккупированном Крыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что российская ПВО с вечера 16 мая якобы сбивала дроны. По его данным, к 03:30 было уничтожено 73 беспилотника, при этом работа систем противовоздушной обороны продолжалась.

