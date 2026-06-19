"Московська стабільність". Дрони другий день атакують столицю РФ

Коваленко відреагував на чергові атаки безпілотників на Москву та заявив, що війна, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України, дедалі більше відчувається і в самій Росії.

"Московська стабільність тепер полягає в наявності дронів в небі, оскільки росіяни і москвичі обрали Путіна, який привів війну в їх домівки", - наголосив він.

Атака на Москву триває

Мер Москви Сергій Собянін регулярно звітує про роботу систем протиповітряної оборони та падіння уламків збитих цілей.

Спочатку він заявив, що сили ППО нібито збили 15 безпілотників, які летіли на російську столицю. Пізніше протягом дня Собянін заявив про знищення ще чотирьох дронів.

Близько 12:50 за місцевим часом мер Москви повідомив про збиття ще трьох безпілотників, які прямували у бік столиці РФ.

Загалом, за його словами, від початку доби на підльоті до російської столиці сили ППО нібито знищили 35 дронів.