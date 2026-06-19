"Московская стабильность". Дроны уже второй день атакуют столицу РФ

Сегодня, 19 июня, дроны атакуют Москву уже второй день подряд. Местные власти регулярно сообщают о работе ПВО в небе над столицей РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
Коваленко отреагировал на очередные атаки беспилотников на Москву и заявил, что война, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, всё сильнее ощущается и в самой России.
"Московская стабильность теперь заключается в наличии дронов в небе, поскольку россияне и москвичи выбрали Путина, который привёл войну в их дома", - подчеркнул он.
Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно отчитывается о работе систем противовоздушной обороны и падении обломков сбитых целей.
Сначала он заявил, что силы ПВО якобы сбили 15 беспилотников, летевших на российскую столицу. Позже в течение дня Собянин сообщил об уничтожении еще четырех дронов.
Около 12:50 по местному времени мэр Москвы сообщил о сбивании еще трех беспилотников, направлявшихся в сторону столицы РФ.
В целом, по его словам, с начала суток на подлете к российской столице силы ПВО якобы уничтожили 35 дронов.
Напомним, утром 18 июня рои беспилотников массированно атаковали Москву. По утверждению мэра Собянина, российская ПВО якобы сбила почти 200 дронов.
В ходе атаки вновь был поражён Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами возгорания, а город охватил густой чёрный дым.
Из-за угрозы в воздухе в Москве ввели план "Ковер". Работа всех московских аэропортов была парализована, в общей сложности отменено более 500 рейсов.
После ударов по Москвероссийский фондовый рынок обвалился. Акции "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла" стремительно подешевели.
Все, что известно об атаке, - читайте в материале РБК-Украина.