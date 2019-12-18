Морской бой: как США помогают Украине в газовой войне с Россией

В конце октября Дания дала разрешение на прокладку "Северного потока-2" (СП-2) в своей исключительной экономической зоне возле острова Борнхольм в Балтийском море. Тогда в "Газпроме" говорили, что планируют завершить строительство за пять недель. При этом через месяц вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак уточнил, что запуск трубопровода запланирован "в середине следующего года".

Однако и этот прогноз выглядит весьма оптимистично, учитывая новости из Вашингтона. Американский Сенат в рамках оборонного бюджета страны на следующий год одобрил санкции против лиц, которые предоставляют суда для укладки труб "Северного потока-2".

После того как документ подпишет президент Дональд Трамп, у Госдепартамента США будет 60 дней для формирования отчета с указанием конкретного списка тех, кто попадает под санкции. Однако, по данным WSJ, документ будет опубликован менее чем через неделю.

В санкционный список войдут швейцарская компания Allseas, а также итальянская Saipem, которые достраивают "Северный поток-2". Перед ними встанет выбор: отказаться от завершения трубопровода для "Газпрома" или поставить под удар свои проекты в Мексиканском заливе с американскими компаниями.

Труба на замену

31 декабря истекает срок действия контракта на транзит газа из РФ в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Киев готов заключить новый договор по европейским правилам на 10 лет с условием прокачки 60+30 млрд кубометров газа. Цена вопроса: 3 млрд долларов транзитных платежей в год и энергетическая безопасность, как минимум, всей Восточной Европы.

Москва, в свою очередь, предлагает вернуться к прямым поставкам газа, от которых Украина отказалась еще в ноябре 2015 года, и транзитный контракт на один год. За это время в "Газпроме" рассчитывают запустить на полную силу "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Новые мощности позволят россиянам полностью отказаться от услуг украинской ГТС.

В ходе Нормандского саммита 9 декабря состоялась двусторонняя встреча украинской и российской делегаций. Переговоры была посвящены окончанию военного конфликта на Донбассе, однако команда Владимира Путина, как и ожидалось, подняла на них "газовый вопрос". Президент РФ предложил Владимиру Зеленскому 25% скидку на газ по прямым договорам. По итогу стороны не пришли к соглашению – "договорились и дальше договариваться".

На переговоры о новом контракте осталось две недели. В НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" не раз заявляли, что готовы к остановке транзита, если сделка на приемлемых условиях не состоится. В таком случае газотранспортная система будет работать на реверс, доставляя накопленный в хранилищах газ во все регионы страны. Его хватит, чтобы спокойно пройти зиму.

Россия тоже может позволить себе такой сценарий. "Газпром" заполнил газохранилища в Европе, чтобы выполнить обязательства перед своими контрагентами в случае "нулевого транзита" через Украину. Но уже следующей весной начнется подготовка к новому отопительному сезону. Чтобы закрыть объемы поставок по европейским контрактам без украинской ГТС, россиянам нужны мощности обходных газопроводов.

Прежде всего, речь идет о "Северном потоке-2", который должен пройти по дну Балтийского моря от поселка Усть-Луга в России до немецкого города Грайфсвальд. Непосредственно над завершением двух ниток газопровода возле датского острова Борнхольм работают корабли швейцарской компании Allseas – Pioneering Spirit и Solitaire.

Согласно данным ресурса MarineTraffic, с момента получения разрешения от Дании 28 ноября, Pioneering Spirit проложил около половины оставшейся длины СП-2. При максимальной скорости – 5 километров труб в сутки, корабль дойдет до немецкого участка газопровода через две недели. Solitaire отстает почти на 20 километров. Однако плохая погода может снизить темпы укладки.

Оператор проекта компания Nord Stream 2 подала заявку немецким властям на продление строительства зимой и весной следующего года. Видимо, речь идет о стыковке датского и немецкого участка СП-2. Местные экологи уже выступили против, ведь по плану газопровод проходит через место зимовки миллиона морских уток.

Но главным препятствием на пути "Северного потока-2" могут стать американские санкции в рамках оборонного бюджета на 2020 год. Они предполагают запрет на въезд в США и заморозку активов любых лиц, причастных к “продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении” судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

То есть под санкции попадают компании Allseas и Saipem, которые должны завершить строительство "Северного потока-2". После публикации отчета Госдепартамента США у них будет 30 дней на то, чтобы остановить работы. В противном случае компании понесут значительные убытки, прежде всего, из-за прекращения сотрудничества с американскими корпорациями Chevron и ExxonMobil над проектами в Мексиканском заливе.

Войны лоббистов

Учредителем и владельцем контрольного пакета в акционерном обществе "Северный поток-2" выступает российский "Газпром". Однако в консорциум также входят немецкие Uniper и Wintershall, французская Engie, австрийская OMV и британо-нидерландская Royal Dutch Shell.

Санкции против "Северного потока-2" обострили отношения между Соединенными Штатами и Германией. Поначалу против ограничений выступали представители крупного бизнеса, заинтересованные в завершении строительства газопровода. В этот проект вовлечены около 350 немецких компаний.

Когда стало очевидно, что санкции все же будут введены, к критике подключились и политические элиты. "Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем внешнее вмешательство и санкции с экстерриториальными последствиями", – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Примечательно, что внутри Соединенных Штатов российское лобби также проводит активную работу по этому вопросу. Так, к примеру, близкий соратник Трампа – сенатор Рэнд Пол, еще летом выступил против предложенных санкций по "Северному потоку-2". По его словам, ограничения нанесут вред не России, а европейским союзникам США.

Украинская сторона также пользуется услугами лоббистов, но чтобы сорвать запуск газопровода. Как ранее писало РБК-Украина, Киевская городская организация работодателей нефтегазовой отрасли в 2018 году заплатила американской лоббистской компании Yorktown Solutions 900 тыс. долларов. В эту организацию входят НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерние предприятия.

Компания работала вместе с сенаторами Тедом Крузом и Джинн Шейхин, чтобы провести законопроект о санкциях против СП-2 через Конгресс. В итоге удалось включить его положения в оборонный бюджет США, хотя такая процедура используется крайне редко.

"С другой стороны, против нас выступали три крупных лоббистских компании, которые получили миллионы долларов от консорциума "Северный поток-2" и от Allseas. Видные аналитики говорили, что вероятность введения санкций равна 2%... Но мы смогли объяснить, что если газопровод будет достроен, то Россия больше не будет зависеть от Украины, и мы увидим эскалацию российской агрессии не только на Донбассе", – рассказал РБК-Украина президент Yorktown Solutions Дэниел Вайдич.

Игра в цейтноте

В Кремле уже заявили, что американский Конгресс делает все возможное, чтобы ухудшить отношения с Россией. "Мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", – сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

В публичной плоскости Россия и ее союзники уверяют, что санкции не успеют помешать завершению строительства и могут быть направлены лишь на то, чтобы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не были расширены в будущем.

Однако Кремлю могут понадобиться значительные стимулы, чтобы убедить Allseas и Saipem завершить работу под угрозой американских санкций. Вполне вероятно, что они выйдут из проекта под предлогом форс-мажорных обстоятельств.

Стоит отметить, что компании публично пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Однако швейцарцы якобы уже направили "Газпрому" письмо с предупреждением, что могут отозвать Pioneering Spirit до окончания строительства.

Еще в мае заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что в случае санкций "Газпром" сможет закончить "Северный поток-2" своими силами. Критики такой идеи отмечали, что России понадобится несколько лет только на то, чтобы овладеть технологией глубоководной прокладки газопроводов.

"Мы оценивали, что даже без санкций полноценная работа "Северного потока" – это где-то сентябрь-октябрь следующего года. Согласно санкциям, с тем уровнем инвестиционных вложений они будут пытаться его достроить, но уже точно у нас есть полноценный год, а может даже больше", – рассказал министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире 1+1.

По его мнению, газовые переговоры закончатся успешно до конца года и новый контракт на транзит газа будет заключен "с учетом украинских интересов". Оржель уверен, что Россия заинтересована остаться надежным поставщиком, ведь, если соглашение опять не будет подписано, Европа начнет искать другие источники поставок газа.

Стоит также отметить, что в случае остановки транзита "Нафтогаз" планирует активизировать работу в международных судах. Сумма нового иска против "Газпрома" составляет 12 млрд долларов, вдобавок к тем 3 млрд, которые россияне не выплатили еще со времен проигрыша в прошлом арбитраже.