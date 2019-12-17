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Сенат США одобрил оборонный бюджет с военной помощью Украине

Новости » Политика     17.12.2019 - 20:13
Сенат США одобрил оборонный бюджет с военной помощью Украине
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 738 миллиардов долларов

Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сенат во вторник, 17 декабря, подавляющим голосом поддержал одобрение оборонного бюджета. За проголосовали 61 сенатор, 6 выступили против.

Таким образом оборонный бюджет с военной помощью Украине будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, ранее 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет США на 2020 год. В него, в частности, включено выделение военной помощи Украине в размере 300 млн долларов. В программу включено летальное оружие - крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Также РБК-Украина писало, что в оборонный бюджет были включены санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от стран Евросоюза. По его словам, страны Евросоюза получают большую выгоду от помощи Украине.

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