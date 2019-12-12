В МИД Германии назвали санкций США в отношении "Северного потока-2" вмешательством

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

В Германии заявили, что европейская энергетическая политика решается в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2" вмешательством в европейскую энергетическую политику. Об этом он написал в Twitter.

"Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем внешнее вмешательство и санкции с экстерриториальными последствиями", - заявил Маас.

Напомним, в МИД РФ заявили, что санкции США в отношении российских газопроводов не остановят их строительство. По словам представителей Кремля, США якобы делает все, чтобы испортить отношения с Россией.

Ранее в Германии заявляли, что эти санкции угрожают суверенитету ЕС. Комитет немецкой экономики расценивает санкции США против газопровода как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже сделок.

Отметим, Конгресс США включил 9 декабря в оборонный бюджет на 2020 год санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Новость дополняется...