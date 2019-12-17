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Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2"

Новости » В мире     17.12.2019 - 19:48
Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 738 миллиардов долларов

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Сената.

Сенаторы поддержали оборонный бюджет США в размере 738 миллиардов долларов. За законопроект проголосовал 61 сенатор, 6 выступили против. Соответствующее голосование прошло во вторник, 17 декабря.

Далее законопроект будет направлен на подпись президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включены санкции против "Северного потока-2".

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