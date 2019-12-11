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В России отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"

Новости » Политика     11.12.2019 - 08:26
В России отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

В России считают, что Конгресс делает все, чтобы ухудшить отношения с Россией

Санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не остановят строительство газопроводов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после своего визита в Вашингтон, сообщают росСМИ.

Лавров отметил, что Конгресс делает все, чтобы ухудшить отношения с Россией.

"Мы привыкли к такому роду нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - считает он.

Напомним, в Германии заявляли, что эти санкции угрожают суверенитету Европейского союза. Комитет немецкой экономики расценивает санкции США против газопровода как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже сделок.

Отметим, что Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Так, в понедельник, 9 декабря, обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов в оборонный бюджет.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не определился с санкциями в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

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