ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Морський дрон ГУР ліквідував п’ятьох елітних російських водолазів у Новоросійську

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 09:39
UA EN RU
Морський дрон ГУР ліквідував п’ятьох елітних російських водолазів у Новоросійську Фото: український морський дрон знищив елітну групу російських водолазів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час операції у Чорному морі ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де базуються залишки російського Чорноморського флоту. Через детонацію дрона загинула група з п’яти елітних російських водолазів-розвідників, які намагалися його підняти та дослідити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту.

Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження.

Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту Росії з-поміж т.зв. "ПДСС" - це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

Під час маніпуляцій з українським морським дроном той здетонував, а внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані.

За даними ГУР, серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим “мʼясним” наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи.

Робота ГУР

Зауважимо, що ГУР оприлюднило, як російська пропаганда активно застосовує нову тактику дезінформації, а саме показує постановочні відео “захоплень” населених пунктів.

Водночас РБК-Україна днями показувало ефектні кадри повітряних боїв, де антидрони ГУР знищують безпілотники ворога.

Ба більше, днями "Примари" ГУР уразили десантний катер РФ і базу ППО в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна Росії проти України
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"