Морський дрон ГУР ліквідував п’ятьох елітних російських водолазів у Новоросійську
Під час операції у Чорному морі ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де базуються залишки російського Чорноморського флоту. Через детонацію дрона загинула група з п’яти елітних російських водолазів-розвідників, які намагалися його підняти та дослідити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту.
Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження.
Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту Росії з-поміж т.зв. "ПДСС" - це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.
Під час маніпуляцій з українським морським дроном той здетонував, а внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані.
За даними ГУР, серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим “мʼясним” наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи.
