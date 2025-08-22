ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Морской дрон ГУР ликвидировал пятерых элитных российских водолазов в Новороссийске

Украина, Пятница 22 августа 2025 09:39
UA EN RU
Морской дрон ГУР ликвидировал пятерых элитных российских водолазов в Новороссийске Фото: украинский морской дрон уничтожил элитную группу российских водолазов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки российского Черноморского флота. Из-за детонации дрона погибла группа из пяти элитных российских водолазов-разведчиков, которые пытались его поднять и исследовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего черноморского флота.

Из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования.

Выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота России из числа т.н. "ПДСС" - это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.

Во время манипуляций с украинским морским дроном тот сдетонировал, а в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы.

По данным ГУР, среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы.

Работа ГУР

Заметим, что ГУР обнародовало, как российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации, а именно показывает постановочные видео "захватов" населенных пунктов.

В то же время РБК-Украина на днях показывало эффектные кадры воздушных боев, где антидроны ГУР уничтожают беспилотники врага.

Более того, на днях "Призраки" ГУР поразили десантный катер РФ и базу ПВО в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война России против Украины
Новости
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"