Морской дрон ГУР ликвидировал пятерых элитных российских водолазов в Новороссийске
Во время операции в Черном море ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки российского Черноморского флота. Из-за детонации дрона погибла группа из пяти элитных российских водолазов-разведчиков, которые пытались его поднять и исследовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего черноморского флота.
Из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования.
Выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота России из числа т.н. "ПДСС" - это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.
Во время манипуляций с украинским морским дроном тот сдетонировал, а в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы.
По данным ГУР, среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы.
Работа ГУР
Заметим, что ГУР обнародовало, как российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации, а именно показывает постановочные видео "захватов" населенных пунктов.
В то же время РБК-Украина на днях показывало эффектные кадры воздушных боев, где антидроны ГУР уничтожают беспилотники врага.
Более того, на днях "Призраки" ГУР поразили десантный катер РФ и базу ПВО в Крыму.