"Примари" ГУР знищили десантний катер РФ і базу ППО в Криму (відео)

Українські розвідники знищили дронами у Криму ворожі РЛС у куполах, десантний катер та базу ППО на горі Ай-Петрі. Кадри бойової роботи зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

З огляду на серйозні втрати у системі протиповітряної оборони, росіяни почали маскувати РЛС у спеціальні захисні куполи. Один з таких об’єктів було знищено на плато Ай-Петрі - там ворог облаштував базу 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).

Під вогневе ураження потрапив російський десантний катер проекту 02510 “БК-16”, а також три радіолокаційні станції:

Розвідники розповіли, що продовжують операції з демілітаризації тимчасово окупованого Криму. Цього разу бойові дрони спецпідрозділу ГУР Міноборони України “Примари” завдали чергового удару по військових об’єктах окупантів.

Операції ГУР

Нагадаємо, раніше українські дрони спецпідрозділу “Примари” успішно уразили російську систему ППО С-400 у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.

Крім того, розвідники у Криму знищили дронами два російські десантні катери та зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2". Кадри бойової роботи зафіксували на відео.

Також у ГУР показали, як ударні дрони нищать командні пункти та бронетехніку російських окупантів. Безпілотники завдають точних ударів по важливих військових об’єктах ворога.