Антидрони ГУР знищують безпілотники ворога: ефектні кадри повітряних боїв
Українські розвідники ефективно знищують ворожі безпілотники на фронті. Бійці ГУР показали кадри роботи антидронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
На кадрах зафіксована робота воїнів підрозділу ГУР МО України Nexus, який спеціалізується на антидроновій боротьбі.
Бійці забезпечують режим безпольотної зони для російських окупантів на фронті. Розвідники прямо в небі знищують ворожі "крила" розвідувальної та ударної дії.
"Знешкодження засобів російської аеророзвідки та ударних дронів - важлива складова успіху України на полі бою", - йдеться у повідомленні.
Втрати РФ на фронті
З початку повномасштабної війни Росія втратила вже 1 062 290 осіб. За минулу добу українські воїни ліквідували 940 росіян.
Як повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, у липні безпілотниками було уражено 23,4 тисячі ворожих цілей. У липні Силами безпілотних систем було ліквідовано 5134 окупанти.
Нагадаємо, днями "Примари" ГУР уразили десантний катер РФ і базу ППО в Криму.