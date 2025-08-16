ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Постановочні ролики замість боїв: ГУР показали, як РФ звітує про "успіхи" на фронті

Субота 16 серпня 2025 10:06
UA EN RU
Постановочні ролики замість боїв: ГУР показали, як РФ звітує про "успіхи" на фронті Фото: Росія знімає постановочні відео "захоплень" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику дезінформації - постановочні відео “захоплень” населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє ГУР, малі групи окупантів із російськими прапорами намагаються просочитися в окремі села та знімають короткі ролики, щоб створити ілюзію успіхів на фронті.

Такі постановки використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом і поширення в медіа з метою психологічного тиску на українське суспільство.

Напередодні з’явилося чергове відео з села Андріївка-Клевцове.

Водночас бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі спецпідрозділу ГУР МО "Тимур" та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади показали реальний стан справ на місці, спростувавши російські фейки.

Раніше в селі Зелений Гай підрозділ "Братство" у складі "Тимура" ліквідував групу окупантів, які зробили постановочні фото з прапором для звіту.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті сталося 139 бойових зіткнень. Російська армія завдала двох ракетних та 111 авіаційних ударів.

Сили оборони у відповідь вразили десять районів зосередження особового складу й техніки ворога, три пункти управління, склад боєприпасів і три артилерійські системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна в Україні
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія