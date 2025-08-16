Постановочні ролики замість боїв: ГУР показали, як РФ звітує про "успіхи" на фронті
Російська пропаганда активно застосовує нову тактику дезінформації - постановочні відео “захоплень” населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Як повідомляє ГУР, малі групи окупантів із російськими прапорами намагаються просочитися в окремі села та знімають короткі ролики, щоб створити ілюзію успіхів на фронті.
Такі постановки використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом і поширення в медіа з метою психологічного тиску на українське суспільство.
Напередодні з’явилося чергове відео з села Андріївка-Клевцове.
Водночас бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі спецпідрозділу ГУР МО "Тимур" та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади показали реальний стан справ на місці, спростувавши російські фейки.
Раніше в селі Зелений Гай підрозділ "Братство" у складі "Тимура" ліквідував групу окупантів, які зробили постановочні фото з прапором для звіту.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті сталося 139 бойових зіткнень. Російська армія завдала двох ракетних та 111 авіаційних ударів.
Сили оборони у відповідь вразили десять районів зосередження особового складу й техніки ворога, три пункти управління, склад боєприпасів і три артилерійські системи.