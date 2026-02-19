Морози й сніг не виключають затоплень: де в Україні погода завтра буде небезпечна

Поки в одних регіонах України на 20 лютого прогнозують сніг і мороз до -15°C, в інших попереджають про можливі затоплення через розлив річок. Водночас у горах зберігається лавинна небезпека, а на дорогах - ймовірна ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Читайте також: Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)
Згідно з прогнозом синоптиків, погода в Україні впродовж доби, 20 лютого, очікується хмарною, з проясненнями.
Помірні опади (переважно - у вигляді снігу) ймовірні:
Тим часом у північних областях - місцями ймовірний невеликий сніг.
"На решті території без опадів", - додали в Укргідрометцентрі.
Вітер на завтра прогнозують зі швидкістю 5-10 м/с:
"На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця", - наголосили експерти УкрГМЦ.
Температура повітря найближчої ночі очікується така:
Тим часом вдень 20 лютого температура повітря може бути такою:
В Укргідрометцентрі опублікували також попередження про небезпечні гідрологічні явища.
Так, внаслідок подальшого росту рівнів води, на річці Сіверський Донець - у створах гідрологічних постів "Зміїв" та "Ізюм" (Харківська область) - очікується вихід води на заплаву.
З огляду на це, можливе часткове затоплення:
"І рівень небезпеки – жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Крім того, внаслідок збільшення скидів води з Олександрівської ГЕС та добігання води по руслу, на ділянці річки Південний Буг "Олександрівка - Миколаїв" очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,2 м (над рівнями на 8 годину 19 лютого) з можливим виходом води:
Тим часом у горах місцями зберігається сніголавинна небезпека.
Згідно з попередженням експертів Укргідрометцентру, 20 лютого - у зв'язку зi снігопадами - значна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Йдеться про 3 рівень небезпеки, помаранчевий.
Погода завтра по території міста Києва та Київської області також буде хмарною, з проясненнями.
У столиці опадів не передбачається. Проте по області 20 лютого місцями ймовірний невеликий сніг.
На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як люті морози в Україні на початку місяця вплинули на озимину й плодові культури (чи є загроза для майбутнього врожаю).
Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека під час відлиги - неочевидна.
Читайте також, чи справді зимова погода впливає на якість повітря (особливо у великих містах).