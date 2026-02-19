Морозы и снег не исключают затоплений: где в Украине погода завтра будет опасной

Пока в одних регионах Украины на 20 февраля прогнозируют снег и мороз до -15°C, в других предупреждают о возможных затоплениях из-за разлива рек. В то же время в горах сохраняется лавинная опасность, а на дорогах - вероятная гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Читайте также: Снежный коллапс и полметра воды: где непогода парализовала жизнь украинцев (фото, видео)
Согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине в течение суток, 20 февраля, ожидается облачной, с прояснениями.
Умеренные осадки (преимущественно - в виде снега) вероятны:
Между тем в северных областях - местами вероятен небольшой снег.
"На остальной территории без осадков", - добавили в Укргидрометцентре.
Ветер на завтра прогнозируют со скоростью 5-10 м/с:
"На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается такая:
Между тем днем 20 февраля температура воздуха может быть такой:
В Укргидрометцентре опубликовали также предупреждение об опасных гидрологических явлениях.
Так, в результате дальнейшего роста уровней воды, на реке Северский Донец - в створах гидрологических постов "Змиев" и "Изюм" (Харьковская область) - ожидается выход воды на пойму.
Учитывая это, возможно частичное затопление:
"І уровень опасности - желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Кроме того, в результате увеличения сбросов воды с Александровской ГЭС и добегания воды по руслу, на участке реки Южный Буг "Александровка - Николаев" ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,2 м (над уровнями на 8 часов 19 февраля) с возможным выходом воды:
Тем временем в горах местами сохраняется снеголавинная опасность.
Согласно предупреждению экспертов Укргидрометцентра, 20 февраля - в связи со снегопадами - значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области.
Речь идет о 3 уровне опасности, оранжевом.
Погода завтра по территории города Киева и Киевской области также будет облачной, с прояснениями.
В столице осадков не предвидится. Однако по области 20 февраля местами вероятен небольшой снег.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сильные морозы в Украине в начале месяца повлияли на озимые и плодовые культуры (есть ли угроза для будущего урожая).
Кроме того, мы объясняли, как нужно действовать, если человек провалился под лед, и какая опасность во время оттепели - неочевидная.
Читайте также, действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха (особенно в крупных городах).