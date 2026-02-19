ua en ru
Морози й сніг не виключають затоплень: де в Україні погода завтра буде небезпечна

Четвер 19 лютого 2026 16:56
Морози й сніг не виключають затоплень: де в Україні погода завтра буде небезпечна На завтра в Україні прогнозують погодні контрасти (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Поки в одних регіонах України на 20 лютого прогнозують сніг і мороз до -15°C, в інших попереджають про можливі затоплення через розлив річок. Водночас у горах зберігається лавинна небезпека, а на дорогах - ймовірна ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Сніговий колапс і пів метра води: де негода паралізувала життя українців (фото, відео)

В яких областях і коли прогнозують опади

Згідно з прогнозом синоптиків, погода в Україні впродовж доби, 20 лютого, очікується хмарною, з проясненнями.

Помірні опади (переважно - у вигляді снігу) ймовірні:

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті;
  • у більшості центральних областей;
  • вдень - також у східних областях.

Тим часом у північних областях - місцями ймовірний невеликий сніг.

"На решті території без опадів", - додали в Укргідрометцентрі.

Яким завтра буде вітер і де - ожеледиця

Вітер на завтра прогнозують зі швидкістю 5-10 м/с:

  • в цілому по Україні - північно-західний;
  • на південному сході - південно-західний.

"На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця", - наголосили експерти УкрГМЦ.

Де в Україні буде найхолодніше вночі та вдень

Температура повітря найближчої ночі очікується така:

  • в середньому по Україні - від 4 до 10 градусів морозу;
  • у північній частині - до -15 градусів за Цельсієм;
  • на Закарпатті, півдні та південному сході - від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Тим часом вдень 20 лютого температура повітря може бути такою:

  • у північній частині - від 1 до 6 градусів морозу;
  • на Закарпатті, півдні та південному сході - близько 1-7 градусів тепла;
  • у Криму - до +12 градусів за Цельсієм.

Морози й сніг не виключають затоплень: де в Україні погода завтра буде небезпечнаПрогноз погоди по Україні на 20 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

В Укргідрометцентрі опублікували також попередження про небезпечні гідрологічні явища.

Так, внаслідок подальшого росту рівнів води, на річці Сіверський Донець - у створах гідрологічних постів "Зміїв" та "Ізюм" (Харківська область) - очікується вихід води на заплаву.

З огляду на це, можливе часткове затоплення:

  • ліній зв'язку та електрифікації;
  • понижених ділянок сільськогосподарських угідь;
  • господарських об'єктів у прирічковій зоні.

"І рівень небезпеки – жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Крім того, внаслідок збільшення скидів води з Олександрівської ГЕС та добігання води по руслу, на ділянці річки Південний Буг "Олександрівка - Миколаїв" очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,2 м (над рівнями на 8 годину 19 лютого) з можливим виходом води:

  • на заплаву;
  • понижені прируслові ділянки річки.

Морози й сніг не виключають затоплень: де в Україні погода завтра буде небезпечнаПопередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Попередження про сніголавинну небезпеку

Тим часом у горах місцями зберігається сніголавинна небезпека.

Згідно з попередженням експертів Укргідрометцентру, 20 лютого - у зв'язку зi снігопадами - значна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Йдеться про 3 рівень небезпеки, помаранчевий.

Морози й сніг не виключають затоплень: де в Україні погода завтра буде небезпечнаПопередження УкрГМЦ про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

Погода завтра по території міста Києва та Київської області також буде хмарною, з проясненнями.

У столиці опадів не передбачається. Проте по області 20 лютого місцями ймовірний невеликий сніг.

На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 10-12 градусів морозу;
  • по області - від 10 до 15 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 2-4 градусів морозу;
  • по області - від 1 до 6 градусів морозу.

Морози й сніг не виключають затоплень: де в Україні погода завтра буде небезпечнаПрогноз погоди завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як люті морози в Україні на початку місяця вплинули на озимину й плодові культури (чи є загроза для майбутнього врожаю).

Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід, та яка небезпека під час відлиги - неочевидна.

Читайте також, чи справді зимова погода впливає на якість повітря (особливо у великих містах).

