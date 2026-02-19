Морози й сніг не виключають затоплень: де в Україні погода завтра буде небезпечна
Поки в одних регіонах України на 20 лютого прогнозують сніг і мороз до -15°C, в інших попереджають про можливі затоплення через розлив річок. Водночас у горах зберігається лавинна небезпека, а на дорогах - ймовірна ожеледиця.
В яких областях і коли прогнозують опади
Згідно з прогнозом синоптиків, погода в Україні впродовж доби, 20 лютого, очікується хмарною, з проясненнями.
Помірні опади (переважно - у вигляді снігу) ймовірні:
- на Закарпатті;
- на Прикарпатті;
- у більшості центральних областей;
- вдень - також у східних областях.
Тим часом у північних областях - місцями ймовірний невеликий сніг.
"На решті території без опадів", - додали в Укргідрометцентрі.
Яким завтра буде вітер і де - ожеледиця
Вітер на завтра прогнозують зі швидкістю 5-10 м/с:
- в цілому по Україні - північно-західний;
- на південному сході - південно-західний.
"На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця", - наголосили експерти УкрГМЦ.
Де в Україні буде найхолодніше вночі та вдень
Температура повітря найближчої ночі очікується така:
- в середньому по Україні - від 4 до 10 градусів морозу;
- у північній частині - до -15 градусів за Цельсієм;
- на Закарпатті, півдні та південному сході - від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Тим часом вдень 20 лютого температура повітря може бути такою:
- у північній частині - від 1 до 6 градусів морозу;
- на Закарпатті, півдні та південному сході - близько 1-7 градусів тепла;
- у Криму - до +12 градусів за Цельсієм.
Прогноз погоди по Україні на 20 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
В Укргідрометцентрі опублікували також попередження про небезпечні гідрологічні явища.
Так, внаслідок подальшого росту рівнів води, на річці Сіверський Донець - у створах гідрологічних постів "Зміїв" та "Ізюм" (Харківська область) - очікується вихід води на заплаву.
З огляду на це, можливе часткове затоплення:
- ліній зв'язку та електрифікації;
- понижених ділянок сільськогосподарських угідь;
- господарських об'єктів у прирічковій зоні.
"І рівень небезпеки – жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Крім того, внаслідок збільшення скидів води з Олександрівської ГЕС та добігання води по руслу, на ділянці річки Південний Буг "Олександрівка - Миколаїв" очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,2 м (над рівнями на 8 годину 19 лютого) з можливим виходом води:
- на заплаву;
- понижені прируслові ділянки річки.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Попередження про сніголавинну небезпеку
Тим часом у горах місцями зберігається сніголавинна небезпека.
Згідно з попередженням експертів Укргідрометцентру, 20 лютого - у зв'язку зi снігопадами - значна сніголавинна небезпека очікується на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Йдеться про 3 рівень небезпеки, помаранчевий.
Попередження УкрГМЦ про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від погоди в Києві та області
Погода завтра по території міста Києва та Київської області також буде хмарною, з проясненнями.
У столиці опадів не передбачається. Проте по області 20 лютого місцями ймовірний невеликий сніг.
На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - близько 10-12 градусів морозу;
- по області - від 10 до 15 градусів морозу.
Температура повітря вдень:
- у Києві - близько 2-4 градусів морозу;
- по області - від 1 до 6 градусів морозу.
Прогноз погоди завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
