Морозы и снег не исключают затоплений: где в Украине погода завтра будет опасной
Пока в одних регионах Украины на 20 февраля прогнозируют снег и мороз до -15°C, в других предупреждают о возможных затоплениях из-за разлива рек. В то же время в горах сохраняется лавинная опасность, а на дорогах - вероятная гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Читайте также: Снежный коллапс и полметра воды: где непогода парализовала жизнь украинцев (фото, видео)
В каких областях и когда прогнозируют осадки
Согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине в течение суток, 20 февраля, ожидается облачной, с прояснениями.
Умеренные осадки (преимущественно - в виде снега) вероятны:
- на Закарпатье;
- на Прикарпатье;
- в большинстве центральных областей;
- днем - также в восточных областях.
Между тем в северных областях - местами вероятен небольшой снег.
"На остальной территории без осадков", - добавили в Укргидрометцентре.
Каким завтра будет ветер и где - гололедица
Ветер на завтра прогнозируют со скоростью 5-10 м/с:
- в целом по Украине - северо-западный;
- на юго-востоке - юго-западный.
"На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.
Где в Украине будет холоднее всего ночью и днем
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается такая:
- в среднем по Украине - от 4 до 10 градусов мороза;
- в северной части - до -15 градусов по Цельсию;
- на Закарпатье, юге и юго-востоке - от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Между тем днем 20 февраля температура воздуха может быть такой:
- в северной части - от 1 до 6 градусов мороза;
- на Закарпатье, юге и юго-востоке - около 1-7 градусов тепла;
- в Крыму - до +12 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды по Украине на 20 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
В Укргидрометцентре опубликовали также предупреждение об опасных гидрологических явлениях.
Так, в результате дальнейшего роста уровней воды, на реке Северский Донец - в створах гидрологических постов "Змиев" и "Изюм" (Харьковская область) - ожидается выход воды на пойму.
Учитывая это, возможно частичное затопление:
- линий связи и электрификации;
- пониженных участков сельскохозяйственных угодий;
- хозяйственных объектов в приречной зоне.
"І уровень опасности - желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Кроме того, в результате увеличения сбросов воды с Александровской ГЭС и добегания воды по руслу, на участке реки Южный Буг "Александровка - Николаев" ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,2 м (над уровнями на 8 часов 19 февраля) с возможным выходом воды:
- на пойму;
- пониженные прирусловые участки реки.
Предупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Предупреждение о снеголавинной опасности
Тем временем в горах местами сохраняется снеголавинная опасность.
Согласно предупреждению экспертов Укргидрометцентра, 20 февраля - в связи со снегопадами - значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области.
Речь идет о 3 уровне опасности, оранжевом.
Предупреждение УкрГМЦ о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
Погода завтра по территории города Киева и Киевской области также будет облачной, с прояснениями.
В столице осадков не предвидится. Однако по области 20 февраля местами вероятен небольшой снег.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - около 10-12 градусов мороза;
- по области - от 10 до 15 градусов мороза.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - около 2-4 градусов мороза;
- по области - от 1 до 6 градусов мороза.
Прогноз погоды завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, как сильные морозы в Украине в начале месяца повлияли на озимые и плодовые культуры (есть ли угроза для будущего урожая).
Кроме того, мы объясняли, как нужно действовать, если человек провалился под лед, и какая опасность во время оттепели - неочевидная.
Читайте также, действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха (особенно в крупных городах).