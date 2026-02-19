Морозы и снег не исключают затоплений: где в Украине погода завтра будет опасной

Пока в одних регионах Украины на 20 февраля прогнозируют снег и мороз до -15°C, в других предупреждают о возможных затоплениях из-за разлива рек. В то же время в горах сохраняется лавинная опасность, а на дорогах - вероятная гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях и когда прогнозируют осадки

Согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине в течение суток, 20 февраля, ожидается облачной, с прояснениями.

Умеренные осадки (преимущественно - в виде снега) вероятны:

на Закарпатье;

на Прикарпатье;

в большинстве центральных областей;

днем - также в восточных областях.

Между тем в северных областях - местами вероятен небольшой снег.

"На остальной территории без осадков", - добавили в Укргидрометцентре.

Каким завтра будет ветер и где - гололедица

Ветер на завтра прогнозируют со скоростью 5-10 м/с:

в целом по Украине - северо-западный;

на юго-востоке - юго-западный.

"На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.

Где в Украине будет холоднее всего ночью и днем

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается такая:

в среднем по Украине - от 4 до 10 градусов мороза;

в северной части - до -15 градусов по Цельсию;

по Цельсию; на Закарпатье, юге и юго-востоке - от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Между тем днем 20 февраля температура воздуха может быть такой:

в северной части - от 1 до 6 градусов мороза;

на Закарпатье, юге и юго-востоке - около 1-7 градусов тепла;

в Крыму - до +12 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды по Украине на 20 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В Укргидрометцентре опубликовали также предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

Так, в результате дальнейшего роста уровней воды, на реке Северский Донец - в створах гидрологических постов "Змиев" и "Изюм" (Харьковская область) - ожидается выход воды на пойму.

Учитывая это, возможно частичное затопление:

линий связи и электрификации;

пониженных участков сельскохозяйственных угодий;

хозяйственных объектов в приречной зоне.

"І уровень опасности - желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Кроме того, в результате увеличения сбросов воды с Александровской ГЭС и добегания воды по руслу, на участке реки Южный Буг "Александровка - Николаев" ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,2 м (над уровнями на 8 часов 19 февраля) с возможным выходом воды:

на пойму;

пониженные прирусловые участки реки.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение о снеголавинной опасности

Тем временем в горах местами сохраняется снеголавинная опасность.

Согласно предупреждению экспертов Укргидрометцентра, 20 февраля - в связи со снегопадами - значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Речь идет о 3 уровне опасности, оранжевом.

Предупреждение УкрГМЦ о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

Погода завтра по территории города Киева и Киевской области также будет облачной, с прояснениями.

В столице осадков не предвидится. Однако по области 20 февраля местами вероятен небольшой снег.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве - около 10-12 градусов мороза;

по области - от 10 до 15 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

в Киеве - около 2-4 градусов мороза;

по области - от 1 до 6 градусов мороза.

Прогноз погоды завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)