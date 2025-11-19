Мороз вночі й дощі у різних областях: синоптики розповіли про погоду в Україні завтра
Впродовж завтрашнього дня - 20 листопада - погода в Україні переважатиме холодна. У деяких областях прогнозують дощі.
Докладніше про погоду в Україні в четвер, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що буде з погодою в Україні завтра
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж 20 листопада в Україні переважатиме холодна погода.
Температура повітря вночі очікується:
- в середньому - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;
- на півдні - до +4+7 градусів за Цельсієм.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись до 4-9°C (на крайньому півдні - навіть до 10-14 градусів вище нуля).
Вітер - переважно південно-східний, помірний. Часом - рвучкий.
Дощі завтра пройдуть:
- на півдні;
- у центральній частині;
- на сході України.
"Місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях. У північних областях - без істотних опадів", - додала синоптик у своєму прогнозі у Facebook.
Фрагмент публікації Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру у Facebook розповіли, що впродовж доби 20 листопада погоду в більшості областей визначатимуть атмосферні фронти.
"Тому вночі - у південних, вдень і у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Закарпатті - дощі. На решті території - без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер буде рухатись переважно із південного сходу (зі швидкістю 5-10 м/с).
Температурний режим, згідно з даними УкрГМЦ, впродовж четверга буде таким:
- вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;
- в денні години - в межах 4-9 градусів вище нуля.
На півдні та південному сході країни буде дещо тепліше:
- вночі 3-8 градусів тепла;
- вдень - в межах +11+16°C (у Криму - до 19°C).
У Карпатах вночі прогнозують 3-8 градусів морозу, вдень - до 5 градусів тепла.
Прогноз погоди на 20 листопада від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду прогнозують у Києві та області
У столиці та в Київській області впродовж четверга, 20 листопада, погода очікується хмарна, з проясненнями. Без опадів.
Вітер, як і переважно по Україні, південно-східний (5-10 м/с).
Температура повітря по області:
- вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;
- вдень - від 4 до 9 градусів вище нуля.
При цьому в Києві:
- вночі очікується від 0 до 2 градусів морозу;
- вдень - 4-6 градусів тепла.
Прогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, вчора (18 листопада) погода принесла сніг у низку областей на заході України.
Сьогодні ж (19 листопада) білий "килим" накрив деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.
Тим часом Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.
