Мороз вночі й дощі у різних областях: синоптики розповіли про погоду в Україні завтра

Впродовж завтрашнього дня - 20 листопада - погода в Україні переважатиме холодна. У деяких областях прогнозують дощі.

Докладніше про погоду в Україні в четвер, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж 20 листопада в Україні переважатиме холодна погода.

Температура повітря вночі очікується:

в середньому - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;

на півдні - до +4+7 градусів за Цельсієм.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись до 4-9°C (на крайньому півдні - навіть до 10-14 градусів вище нуля).

Вітер - переважно південно-східний, помірний. Часом - рвучкий.

Дощі завтра пройдуть:

на півдні;

у центральній частині;

на сході України.

"Місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях. У північних областях - без істотних опадів", - додала синоптик у своєму прогнозі у Facebook.

Фрагмент публікації Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру у Facebook розповіли, що впродовж доби 20 листопада погоду в більшості областей визначатимуть атмосферні фронти.

"Тому вночі - у південних, вдень і у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Закарпатті - дощі. На решті території - без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер буде рухатись переважно із південного сходу (зі швидкістю 5-10 м/с).

Температурний режим, згідно з даними УкрГМЦ, впродовж четверга буде таким:

вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;

в денні години - в межах 4-9 градусів вище нуля.

На півдні та південному сході країни буде дещо тепліше:

вночі 3-8 градусів тепла;

вдень - в межах +11+16°C (у Криму - до 19°C).

У Карпатах вночі прогнозують 3-8 градусів морозу, вдень - до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди на 20 листопада від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

У столиці та в Київській області впродовж четверга, 20 листопада, погода очікується хмарна, з проясненнями. Без опадів.

Вітер, як і переважно по Україні, південно-східний (5-10 м/с).

Температура повітря по області:

вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;

вдень - від 4 до 9 градусів вище нуля.

При цьому в Києві:

вночі очікується від 0 до 2 градусів морозу;

вдень - 4-6 градусів тепла.

Прогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)