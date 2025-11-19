ua en ru
Мороз вночі й дощі у різних областях: синоптики розповіли про погоду в Україні завтра

Середа 19 листопада 2025 14:20
Мороз вночі й дощі у різних областях: синоптики розповіли про погоду в Україні завтра Прогноз погоди на завтра обіцяє холод і дощі у різних областях України (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - 20 листопада - погода в Україні переважатиме холодна. У деяких областях прогнозують дощі.

Докладніше про погоду в Україні в четвер, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж 20 листопада в Україні переважатиме холодна погода.

Температура повітря вночі очікується:

  • в середньому - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • на півдні - до +4+7 градусів за Цельсієм.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись до 4-9°C (на крайньому півдні - навіть до 10-14 градусів вище нуля).

Вітер - переважно південно-східний, помірний. Часом - рвучкий.

Дощі завтра пройдуть:

  • на півдні;
  • у центральній частині;
  • на сході України.

"Місцями невеликий дощ ймовірний у західних областях. У північних областях - без істотних опадів", - додала синоптик у своєму прогнозі у Facebook.

Мороз вночі й дощі у різних областях: синоптики розповіли про погоду в Україні завтраФрагмент публікації Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру у Facebook розповіли, що впродовж доби 20 листопада погоду в більшості областей визначатимуть атмосферні фронти.

"Тому вночі - у південних, вдень і у східних, більшості центральних областей, в Карпатах та на Закарпатті - дощі. На решті території - без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер буде рухатись переважно із південного сходу (зі швидкістю 5-10 м/с).

Температурний режим, згідно з даними УкрГМЦ, впродовж четверга буде таким:

  • вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;
  • в денні години - в межах 4-9 градусів вище нуля.

На півдні та південному сході країни буде дещо тепліше:

  • вночі 3-8 градусів тепла;
  • вдень - в межах +11+16°C (у Криму - до 19°C).

У Карпатах вночі прогнозують 3-8 градусів морозу, вдень - до 5 градусів тепла.

Мороз вночі й дощі у різних областях: синоптики розповіли про погоду в Україні завтраПрогноз погоди на 20 листопада від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

У столиці та в Київській області впродовж четверга, 20 листопада, погода очікується хмарна, з проясненнями. Без опадів.

Вітер, як і переважно по Україні, південно-східний (5-10 м/с).

Температура повітря по області:

  • вночі - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу;
  • вдень - від 4 до 9 градусів вище нуля.

При цьому в Києві:

  • вночі очікується від 0 до 2 градусів морозу;
  • вдень - 4-6 градусів тепла.

Мороз вночі й дощі у різних областях: синоптики розповіли про погоду в Україні завтраПрогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, вчора (18 листопада) погода принесла сніг у низку областей на заході України.

Сьогодні ж (19 листопада) білий "килим" накрив деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Тим часом Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

