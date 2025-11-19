Мороз ночью и дожди в разных областях: синоптики рассказали о погоде в Украине завтра
В течение завтрашнего дня - 20 ноября - погода в Украине будет преобладать холодная. В некоторых областях прогнозируют дожди.
Подробнее о погоде в Украине в четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что будет с погодой в Украине завтра
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в течение 20 ноября в Украине будет преобладать холодная погода.
Температура воздуха ночью ожидается:
- в среднем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;
- на юге - до +4+7 градусов по Цельсию.
Между тем днем столбики термометров могут подняться до 4-9°C (на крайнем юге - даже до 10-14 градусов выше нуля).
Ветер - преимущественно юго-восточный, умеренный. Временами - порывистый.
Дожди завтра пройдут:
- на юге;
- в центральной части;
- на востоке Украины.
"Местами небольшой дождь вероятен в западных областях. В северных областях - без существенных осадков", - добавила синоптик в своем прогнозе в Facebook.
Фрагмент публикации Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Между тем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказали, что в течение суток 20 ноября погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты.
"Поэтому ночью - в южных, днем и в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и на Закарпатье - дожди. На остальной территории - без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер будет двигаться преимущественно с юго-востока (со скоростью 5-10 м/с).
Температурный режим, согласно данным УкрГМЦ, в течение четверга будет таким:
- ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;
- в дневные часы - в пределах 4-9 градусов выше нуля.
На юге и юго-востоке страны будет несколько теплее:
- ночью 3-8 градусов тепла;
- днем - в пределах +11+16°C (в Крыму - до 19°C).
В Карпатах ночью прогнозируют 3-8 градусов мороза, днем - до 5 градусов тепла.
Прогноз погоды на 20 ноября от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Какую погоду прогнозируют в Киеве и области
В столице и в Киевской области в течение четверга, 20 ноября, погода ожидается облачная, с прояснениями. Без осадков.
Ветер, как и преимущественно по Украине, юго-восточный (5-10 м/с).
Температура воздуха по области:
- ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;
- днем - от 4 до 9 градусов выше нуля.
При этом в Киеве:
- ночью ожидается от 0 до 2 градусов мороза;
- днем - 4-6 градусов тепла.
Прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, вчера (18 ноября) погода принесла снег в ряд областей на западе Украины.
Сегодня же (19 ноября) белый "ковер" накрыл некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Между тем Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться со следующего понедельника, 24 ноября.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.