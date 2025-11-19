ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мороз ночью и дожди в разных областях: синоптики рассказали о погоде в Украине завтра

Среда 19 ноября 2025 14:20
UA EN RU
Мороз ночью и дожди в разных областях: синоптики рассказали о погоде в Украине завтра Прогноз погоды на завтра обещает холод и дожди в разных областях Украины (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - 20 ноября - погода в Украине будет преобладать холодная. В некоторых областях прогнозируют дожди.

Подробнее о погоде в Украине в четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в течение 20 ноября в Украине будет преобладать холодная погода.

Температура воздуха ночью ожидается:

  • в среднем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;
  • на юге - до +4+7 градусов по Цельсию.

Между тем днем столбики термометров могут подняться до 4-9°C (на крайнем юге - даже до 10-14 градусов выше нуля).

Ветер - преимущественно юго-восточный, умеренный. Временами - порывистый.

Дожди завтра пройдут:

  • на юге;
  • в центральной части;
  • на востоке Украины.

"Местами небольшой дождь вероятен в западных областях. В северных областях - без существенных осадков", - добавила синоптик в своем прогнозе в Facebook.

Мороз ночью и дожди в разных областях: синоптики рассказали о погоде в Украине завтраФрагмент публикации Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Между тем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказали, что в течение суток 20 ноября погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты.

"Поэтому ночью - в южных, днем и в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и на Закарпатье - дожди. На остальной территории - без осадков", - сообщили синоптики.

Ветер будет двигаться преимущественно с юго-востока (со скоростью 5-10 м/с).

Температурный режим, согласно данным УкрГМЦ, в течение четверга будет таким:

  • ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;
  • в дневные часы - в пределах 4-9 градусов выше нуля.

На юге и юго-востоке страны будет несколько теплее:

  • ночью 3-8 градусов тепла;
  • днем - в пределах +11+16°C (в Крыму - до 19°C).

В Карпатах ночью прогнозируют 3-8 градусов мороза, днем - до 5 градусов тепла.

Мороз ночью и дожди в разных областях: синоптики рассказали о погоде в Украине завтраПрогноз погоды на 20 ноября от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

В столице и в Киевской области в течение четверга, 20 ноября, погода ожидается облачная, с прояснениями. Без осадков.

Ветер, как и преимущественно по Украине, юго-восточный (5-10 м/с).

Температура воздуха по области:

  • ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;
  • днем - от 4 до 9 градусов выше нуля.

При этом в Киеве:

  • ночью ожидается от 0 до 2 градусов мороза;
  • днем - 4-6 градусов тепла.

Мороз ночью и дожди в разных областях: синоптики рассказали о погоде в Украине завтраПрогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, вчера (18 ноября) погода принесла снег в ряд областей на западе Украины.

Сегодня же (19 ноября) белый "ковер" накрыл некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Между тем Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться со следующего понедельника, 24 ноября.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Погода на день Снегопад Наталка Диденко Метеоролог
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского