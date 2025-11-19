Мороз ночью и дожди в разных областях: синоптики рассказали о погоде в Украине завтра

В течение завтрашнего дня - 20 ноября - погода в Украине будет преобладать холодная. В некоторых областях прогнозируют дожди.

Подробнее о погоде в Украине в четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в течение 20 ноября в Украине будет преобладать холодная погода.

Температура воздуха ночью ожидается:

в среднем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;

на юге - до +4+7 градусов по Цельсию.

Между тем днем столбики термометров могут подняться до 4-9°C (на крайнем юге - даже до 10-14 градусов выше нуля).

Ветер - преимущественно юго-восточный, умеренный. Временами - порывистый.

Дожди завтра пройдут:

на юге;

в центральной части;

на востоке Украины.

"Местами небольшой дождь вероятен в западных областях. В северных областях - без существенных осадков", - добавила синоптик в своем прогнозе в Facebook.

Фрагмент публикации Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Между тем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра в Facebook рассказали, что в течение суток 20 ноября погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты.

"Поэтому ночью - в южных, днем и в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и на Закарпатье - дожди. На остальной территории - без осадков", - сообщили синоптики.

Ветер будет двигаться преимущественно с юго-востока (со скоростью 5-10 м/с).

Температурный режим, согласно данным УкрГМЦ, в течение четверга будет таким:

ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;

в дневные часы - в пределах 4-9 градусов выше нуля.

На юге и юго-востоке страны будет несколько теплее:

ночью 3-8 градусов тепла;

днем - в пределах +11+16°C (в Крыму - до 19°C).

В Карпатах ночью прогнозируют 3-8 градусов мороза, днем - до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 20 ноября от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

В столице и в Киевской области в течение четверга, 20 ноября, погода ожидается облачная, с прояснениями. Без осадков.

Ветер, как и преимущественно по Украине, юго-восточный (5-10 м/с).

Температура воздуха по области:

ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза;

днем - от 4 до 9 градусов выше нуля.

При этом в Киеве:

ночью ожидается от 0 до 2 градусов мороза;

днем - 4-6 градусов тепла.

Прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)