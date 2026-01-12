Мороз не відступає: синоптики сказали, якою буде погода в Україні 13 січня

Де в Україні завтра ймовірний сніг і туман

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, впродовж доби 13 січня в Україні буде хмарно, з проясненнями.

Опадів в цілому не передбачається.

Невеликий сніг імовірний хіба що вдень:

у Карпатах;

на Закарпатті.

Тим часом у західних областях вночі та вранці - місцями туман.

На дорогах - подекуди ожеледиця.

Що буде з температурою повітря у різних регіонах

Вітер на завтра прогнозують західний або південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по Україні в середньому:

вночі 15-20 градусів морозу;

вдень 8-13 градусів морозу.

При цьому дещо тепліше буде на півдні, південному сході країни та на Закарпатті:

вночі 9-14 градусів морозу;

вдень 3-8 градусів морозу.

У Криму вночі - 2-7 градусів морозу, вдень - близько 0 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди в Україні на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погоду на завтра прогнозують також хмарною, з проясненнями. Без опадів.

На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

по Києву - 15-17 градусів морозу;

по області - 15-20 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

по Києву - 10-12 градусів морозу;

по області - 8-13 градусів морозу.

Прогноз погоди на 13 січня для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)