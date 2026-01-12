Мороз не отступает: синоптики сказали, какой будет погода в Украине 13 января

В течение завтрашнего дня, 13 января, погода в Украине ожидается морозная. Будет облачно, с прояснениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу УкрГМЦ, в течение суток 13 января в Украине будет облачно, с прояснениями.
Осадков в целом не предвидится.
Небольшой снег вероятен разве что днем:
Между тем в западных областях ночью и утром - местами туман.
На дорогах - местами гололедица.
Ветер на завтра прогнозируют западный или юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по Украине в среднем:
При этом несколько теплее будет на юге, юго-востоке страны и на Закарпатье:
В Крыму ночью - 2-7 градусов мороза, днем - около 0 градусов по Цельсию.
По территории города Киева и Киевской области погоду на завтра прогнозируют также облачной, с прояснениями. Без осадков.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
Кроме того, украинцам объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.
Читайте также, когда на самом деле началась зима в Киеве.