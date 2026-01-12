Мороз не отступает: синоптики сказали, какой будет погода в Украине 13 января

Где в Украине завтра вероятен снег и туман

Согласно прогнозу УкрГМЦ, в течение суток 13 января в Украине будет облачно, с прояснениями.

Осадков в целом не предвидится.

Небольшой снег вероятен разве что днем:

в Карпатах;

на Закарпатье.

Между тем в западных областях ночью и утром - местами туман.

На дорогах - местами гололедица.

Что будет с температурой воздуха в разных регионах

Ветер на завтра прогнозируют западный или юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по Украине в среднем:

ночью 15-20 градусов мороза;

днем 8-13 градусов мороза.

При этом несколько теплее будет на юге, юго-востоке страны и на Закарпатье:

ночью 9-14 градусов мороза;

днем 3-8 градусов мороза.

В Крыму ночью - 2-7 градусов мороза, днем - около 0 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды в Украине на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погоду на завтра прогнозируют также облачной, с прояснениями. Без осадков.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

по Киеву - 15-17 градусов мороза;

по области - 15-20 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

по Киеву - 10-12 градусов мороза;

по области - 8-13 градусов мороза.

Прогноз погоды на 13 января для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)