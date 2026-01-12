Мороз не відступає: синоптики сказали, якою буде погода в Україні 13 січня
Впродовж завтрашнього дня, 13 січня, погода в Україні очікується морозна. Буде хмарно, з проясненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де в Україні завтра ймовірний сніг і туман
Згідно з прогнозом УкрГМЦ, впродовж доби 13 січня в Україні буде хмарно, з проясненнями.
Опадів в цілому не передбачається.
Невеликий сніг імовірний хіба що вдень:
- у Карпатах;
- на Закарпатті.
Тим часом у західних областях вночі та вранці - місцями туман.
На дорогах - подекуди ожеледиця.
Що буде з температурою повітря у різних регіонах
Вітер на завтра прогнозують західний або південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по Україні в середньому:
- вночі 15-20 градусів морозу;
- вдень 8-13 градусів морозу.
При цьому дещо тепліше буде на півдні, південному сході країни та на Закарпатті:
- вночі 9-14 градусів морозу;
- вдень 3-8 градусів морозу.
У Криму вночі - 2-7 градусів морозу, вдень - близько 0 градусів за Цельсієм.
Прогноз погоди в Україні на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від погоди в Києві та області
По території міста Києва та Київської області погоду на завтра прогнозують також хмарною, з проясненнями. Без опадів.
На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- по Києву - 15-17 градусів морозу;
- по області - 15-20 градусів морозу.
Температура повітря вдень:
- по Києву - 10-12 градусів морозу;
- по області - 8-13 градусів морозу.
Прогноз погоди на 13 січня для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
