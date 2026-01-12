ua en ru
Мороз не отступает: синоптики сказали, какой будет погода в Украине 13 января

Понедельник 12 января 2026 16:08
UA EN RU
Мороз не отступает: синоптики сказали, какой будет погода в Украине 13 января Погода в Украине завтра будет морозной (фото: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня, 13 января, погода в Украине ожидается морозная. Будет облачно, с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине завтра вероятен снег и туман

Согласно прогнозу УкрГМЦ, в течение суток 13 января в Украине будет облачно, с прояснениями.

Осадков в целом не предвидится.

Небольшой снег вероятен разве что днем:

  • в Карпатах;
  • на Закарпатье.

Между тем в западных областях ночью и утром - местами туман.

На дорогах - местами гололедица.

Что будет с температурой воздуха в разных регионах

Ветер на завтра прогнозируют западный или юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по Украине в среднем:

  • ночью 15-20 градусов мороза;
  • днем 8-13 градусов мороза.

При этом несколько теплее будет на юге, юго-востоке страны и на Закарпатье:

  • ночью 9-14 градусов мороза;
  • днем 3-8 градусов мороза.

В Крыму ночью - 2-7 градусов мороза, днем - около 0 градусов по Цельсию.

Мороз не отступает: синоптики сказали, какой будет погода в Украине 13 январяПрогноз погоды в Украине на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погоду на завтра прогнозируют также облачной, с прояснениями. Без осадков.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • по Киеву - 15-17 градусов мороза;
  • по области - 15-20 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • по Киеву - 10-12 градусов мороза;
  • по области - 8-13 градусов мороза.

Мороз не отступает: синоптики сказали, какой будет погода в Украине 13 январяПрогноз погоды на 13 января для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Кроме того, украинцам объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте также, когда на самом деле началась зима в Киеве.

