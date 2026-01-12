Мороз не отступает: синоптики сказали, какой будет погода в Украине 13 января
В течение завтрашнего дня, 13 января, погода в Украине ожидается морозная. Будет облачно, с прояснениями.
Где в Украине завтра вероятен снег и туман
Согласно прогнозу УкрГМЦ, в течение суток 13 января в Украине будет облачно, с прояснениями.
Осадков в целом не предвидится.
Небольшой снег вероятен разве что днем:
- в Карпатах;
- на Закарпатье.
Между тем в западных областях ночью и утром - местами туман.
На дорогах - местами гололедица.
Что будет с температурой воздуха в разных регионах
Ветер на завтра прогнозируют западный или юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по Украине в среднем:
- ночью 15-20 градусов мороза;
- днем 8-13 градусов мороза.
При этом несколько теплее будет на юге, юго-востоке страны и на Закарпатье:
- ночью 9-14 градусов мороза;
- днем 3-8 градусов мороза.
В Крыму ночью - 2-7 градусов мороза, днем - около 0 градусов по Цельсию.
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погоду на завтра прогнозируют также облачной, с прояснениями. Без осадков.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- по Киеву - 15-17 градусов мороза;
- по области - 15-20 градусов мороза.
Температура воздуха днем:
- по Киеву - 10-12 градусов мороза;
- по области - 8-13 градусов мороза.
