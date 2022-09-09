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Моравецкий рассказал о новом плане Путина по Украине и обратился к ЕС

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о новом плане президента РФ Владимира Путина касательно Украины и обратился к странам Евросоюза с призывом выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Канцелярии премьер-министра Польши.

"Следующий план Путина — поставить Украину на колени из-за нехватки финансовых ресурсов", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, из этой героической обороны Украины должна родиться новая Европа – Европа, в которой Украина является ее полноправным членом.

Моравецкий также отметил, что Польша вместе со своими союзниками настоятельно призывает страны Евросоюза предоставить Украине ранее анонсированный транш экономической помощи в 9 миллиардов евро.

Напомним, что Моравецкий прибыл в Киев сегодня утром. В ходе визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили усиление военной и финансовой помощи Украине.

Также ранее Моравецкий заявил, что ЕС должен заблокировать туристические визы граждан России, а также ограничить въезд для российских олигархов.

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