Зеленский встретился с премьером Польши и президентом Латвии

Во время своего визита премьер и лидер Латвии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы заверить Зеленского в том, что Латвия будет продолжать оказывать сильную поддержку Украине до победы в этой войне. Латвия - ваш защитник. Латвия поможет в восстановительных работах. Слава Украине!",- пишет президент Латвии.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26