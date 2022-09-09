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Премьер Польши прибыл с визитом в Киев

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Киев, Пятница 09 сентября 2022 10:04
Премьер Польши прибыл с визитом в Киев Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом. В ходе визита он проведет несколько официальных встреч.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической и военной безопасностью", - рассказал он.

Мюллер добавил, что информация о визите Моравецкого предоставляется с некоторой задержкой по соображениям безопасности.

Он заверил, что визит Моравецкого является политическим сигналом в адрес Кремля.

"Этот сигнал также будет отправлен сегодня. Мы будем поддерживать Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины - это защита нашей безопасности", - добавил пресс-секретарь правительства.

Напомним, вчера госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он объявит США о выделении Киеву и его соседям еще 2,6 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.

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