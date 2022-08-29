ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Польши о визовом бане для россиян: не время использовать деньги туристов из РФ

Новина українською →
Париж, Понедельник 29 августа 2022 18:57
Премьер Польши о визовом бане для россиян: не время использовать деньги туристов из РФ Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша считает, что ЕС должен заблокировать туристические визы граждан России, а также ограничить въезд для российских олигархов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Париж, сообщает РБК-Украина со ссылкой на wPolsce.

"Сегодня не время использовать деньги российских туристов. Мы должны послать решительный сигнал всем гражданам России, что ваши действия, которые вы делаете в поддержку Путина, являются недопустимыми, даже преступными", - заявил глава польского правительства.

Моравецкий также напомнил о российских олигархах, которые отдыхают на европейских курортах и одновременно финансируют войну в Украине. Он подчеркнул, что Польша поддерживает решительные действия по визовому бану для россиян.

"Польша, вместе с Финляндией и странами Балтии, среди тех стран, которые поддерживают более решительный подход к блокированию всех виз для российских граждан", - отметил премьер.

Напомним, что в ЕС все еще нет единого мнения о введении визовых санкций для граждан РФ.

К примеру, в Германии выступили против визовых ограничений. Между тем Чехия предлагает альтернативу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Евросоюз Шенгенская зона Российская Федерация
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе