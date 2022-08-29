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Премьер Польши обсудил усиление военной и финансовой помощи Украине с Макроном

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Париж, Понедельник 29 августа 2022 19:54
Премьер Польши обсудил усиление военной и финансовой помощи Украине с Макроном Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили усиление военной и финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Моравецкого в ходе совместного брифинга с Макроном, которое приводит ТVN24.

"Значительная часть нашего времени была уделена ситуации в Украине. Я говорил о том, что мы видим со своей стороны, и также попросил президента (Макрона - ред.) о наиболее неотложных поставках оружия, усилении финансовой поддержки Украины, и, как мы очень хорошо знаем, государство, которое находится в состоянии войны, должно полагаться на своих союзников", - заявил Моравецкий.

Также он напомнил, что еще в июне Европейский совет одобрил предоставление Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи, но Киев так и не получил все средства. По его словам, это обещание необходимо воплотить в жизнь.

Моравецкий отметил, что в ходе его разговора с Макроном был поднят вопрос предоставления Украине еще больших поставок оружия и гуманитарной помощи.

Напомним, ранее Моравецкий заявил, что ЕС должен заблокировать туристические визы граждан России, а также ограничить въезд для российских олигархов.

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