Премьер Польши обсудил усиление военной и финансовой помощи Украине с Макроном
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили усиление военной и финансовой помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Моравецкого в ходе совместного брифинга с Макроном, которое приводит ТVN24.
"Значительная часть нашего времени была уделена ситуации в Украине. Я говорил о том, что мы видим со своей стороны, и также попросил президента (Макрона - ред.) о наиболее неотложных поставках оружия, усилении финансовой поддержки Украины, и, как мы очень хорошо знаем, государство, которое находится в состоянии войны, должно полагаться на своих союзников", - заявил Моравецкий.
Также он напомнил, что еще в июне Европейский совет одобрил предоставление Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи, но Киев так и не получил все средства. По его словам, это обещание необходимо воплотить в жизнь.
Моравецкий отметил, что в ходе его разговора с Макроном был поднят вопрос предоставления Украине еще больших поставок оружия и гуманитарной помощи.
Напомним, ранее Моравецкий заявил, что ЕС должен заблокировать туристические визы граждан России, а также ограничить въезд для российских олигархов.
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