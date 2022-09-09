RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Моравецький розповів про новий план Путіна щодо України і звернувся до ЄС

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про новий план президента РФ Володимира Путіна щодо України і звернувся до країн Євросоюзу із закликом виділити Києву обіцяний транш в 9 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

"Наступний план Путіна - поставити Україну на коліна через брак фінансових ресурсів", - підкреслив Моравецький.

За його словами, з цієї героїчної оборони України повинна народитися Нова Європа – Європа, в якій Україна є її повноправним членом.

Моравецький також зазначив, що Польща разом зі своїми союзниками настійно закликає країни Євросоюзу надати Україні раніше анонсований транш економічної допомоги в 9 мільярдів євро.

Нагадаємо, що Моравецький прибув до Києва сьогодні вранці. В ході візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторона обговорили посилення військової та фінансової допомоги Україні.

Також раніше Моравецький заявив, що ЄС повинен заблокувати туристичні візи громадян Росії, а також обмежити в'їзд для російських олігархів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінУкраїнаПольшаВторгнення Росії до України