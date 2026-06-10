Monobank скасував комісію на перекази: що тепер безкоштовно

Що саме тепер безкоштовно і для кого

У середу, 10 червня, посадовець розповів, що відтепер "усі закордонні SWIFT-платежі" із monobank - без комісії:

і вхідні;

і вихідні;

і для звичайних користувачів;

і для бізнесу.

Чому комісію вирішили скасувати

Гороховський нагадав, що раніше SWIFT-переказ коштував користувачам - в середньому - "десь 1000 гривень комісії".

"Подумали, що і бізнесам, і звичайним людям такі платежі зараз справді важливі", - поділився співзасновник банку.

Він пояснив, що це має допомогти:

бізнесу - здійснювати дешевші закупівлі у складний час;

людям - оплачувати навчання, лікування та військової амуніції.

"Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно", - констатував посадовець.

Публікація Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)

Насамкінець він повідомив, що банк "на цій комісії" заробляв "понад 11 мільйонів гривень на рік".

"Але нам не шкода, коли мова йде про те, щоб зробити кращі умови на ринку", - підсумував Гороховський.