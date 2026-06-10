Monobank скасував комісію на перекази: що тепер безкоштовно

Український необанк monobank скасував комісію для закордонних SWIFT-платежів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію у блозі співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.
У середу, 10 червня, посадовець розповів, що відтепер "усі закордонні SWIFT-платежі" із monobank - без комісії:
Гороховський нагадав, що раніше SWIFT-переказ коштував користувачам - в середньому - "десь 1000 гривень комісії".
"Подумали, що і бізнесам, і звичайним людям такі платежі зараз справді важливі", - поділився співзасновник банку.
Він пояснив, що це має допомогти:
"Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно", - констатував посадовець.
Насамкінець він повідомив, що банк "на цій комісії" заробляв "понад 11 мільйонів гривень на рік".
"Але нам не шкода, коли мова йде про те, щоб зробити кращі умови на ринку", - підсумував Гороховський.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у monobank з'явилась нова функція для контролю витрат.
Крім того, ми пояснювали, чим корисна функція "спільної картки" - як вона працює та для кого.
Читайте також, як monobank спростив алгоритм переказів за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) і чи діють на них ліміти.