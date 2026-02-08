Цифровий "рубильник": ФСБ зможе повністю відключати інтернет і зв'язок у Росії

Росія планує надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) широкі повноваження щодо контролю над комунікаційними мережами, включно з можливістю відключення інтернету та телефонного зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд опублікований в Х Міноборони Британії.

ФСБ можуть дозволити масові відключення зв’язку

За даними британської розвідки, 27 січня 2026 року Державна Дума РФ схвалила підтримані урядом поправки, які дозволять ФСБ відключати мобільний і стаціонарний інтернет, телефонні послуги та інші засоби комунікації у відповідь на "загрози безпеці".

Законопроєкт зобов’яже телекомунікаційних операторів негайно припиняти надання послуг після отримання відповідного наказу та звільнить їх від фінансової відповідальності за можливі перебої.

Безпрецедентний контроль над інформаційним простором

У британській розвідці зазначають, що через широке визначення "комунікаційних послуг" нові поправки фактично нададуть ФСБ безпрецедентний вплив на всю сферу передачі даних - голос, текст, зображення та інтернет-трафік.

Цей крок відповідає загальній тенденції посилення державного контролю над інформаційним простором у Росії, яка особливо посилилася після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Росія поширює технології цензури за кордон

У розвідці також зазначили, що Росія не лише посилює внутрішній контроль, а й бере участь у поширенні технологій цензури за кордон.

"Розслідування приватних ЗМІ показують, що Росія допомогла Ірану створити одну з найсучасніших систем контролю за інтернетом, яка базується на глибокій інспекції пакетів і здатна обмежувати роботу додатків, блокувати VPN та відстежувати організаторів протестів у режимі реального часу", - йдеться в огляді.