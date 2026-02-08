Цифровий "рубильник": ФСБ зможе повністю відключати інтернет і зв'язок у Росії
Росія планує надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) широкі повноваження щодо контролю над комунікаційними мережами, включно з можливістю відключення інтернету та телефонного зв’язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд опублікований в Х Міноборони Британії.
ФСБ можуть дозволити масові відключення зв’язку
За даними британської розвідки, 27 січня 2026 року Державна Дума РФ схвалила підтримані урядом поправки, які дозволять ФСБ відключати мобільний і стаціонарний інтернет, телефонні послуги та інші засоби комунікації у відповідь на "загрози безпеці".
Законопроєкт зобов’яже телекомунікаційних операторів негайно припиняти надання послуг після отримання відповідного наказу та звільнить їх від фінансової відповідальності за можливі перебої.
Безпрецедентний контроль над інформаційним простором
У британській розвідці зазначають, що через широке визначення "комунікаційних послуг" нові поправки фактично нададуть ФСБ безпрецедентний вплив на всю сферу передачі даних - голос, текст, зображення та інтернет-трафік.
Цей крок відповідає загальній тенденції посилення державного контролю над інформаційним простором у Росії, яка особливо посилилася після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Росія поширює технології цензури за кордон
У розвідці також зазначили, що Росія не лише посилює внутрішній контроль, а й бере участь у поширенні технологій цензури за кордон.
"Розслідування приватних ЗМІ показують, що Росія допомогла Ірану створити одну з найсучасніших систем контролю за інтернетом, яка базується на глибокій інспекції пакетів і здатна обмежувати роботу додатків, блокувати VPN та відстежувати організаторів протестів у режимі реального часу", - йдеться в огляді.
Цифровий контроль Росії
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупаційні адміністрації обмежили роботу в тимчасово окупованому Криму двох популярних месенджерів - Telegram і WhatsApp. Натомість користувачів змушують встановлювати російський месенджер Max.
Найбільший окупаційний телеком-провайдер "Волна" заявив, що діє відповідно до розпорядження "Роскомнадзора", яке, за їхніми словами, поширюється на абонентів усіх операторів і провайдерів на так званій "території Росії".
Крім того, у РФ планують запровадити цифровий облік дітей: батьків можуть зобов’язати повідомляти операторів зв’язку у разі передачі SIM-карти дитині. Відповідну інформацію вноситимуть до державної системи моніторингу, що дозволить ідентифікувати неповнолітніх користувачів.
Інтернет-платформи, зокрема соціальні мережі та медіа, повинні будуть перевіряти, чи належить номер телефону дитині, і в разі підтвердження обмежувати доступ до окремих категорій контенту.