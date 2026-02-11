Слідом за YouTube: у Росії повністю заблокували популярний месенджер

Одразу слідом за YouTube у Росії повністю заблокували і месенджер WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що у росЗМІ почали скаржитись на те, що домен сервісу просто прибрали з DNS Роскомнадзора. Внаслідок цього російські інтернет-провайдери не можуть "зіставити" адресу сайту з його IP-адресою. Таким чином, сервіс стає недоступним без VPN.

Крім того, росЗМІ зазначають, що WhatsApp зник із записів російської Національної системи доменних імен (НСДІ).

Також зникли домени, які використовували whatsapp.com та web.whatsapp.com, але технічний домен для месенджера whatsapp.net та домен для швидких посилань wa.me досі у списку НСДІ вписані.

Раніше у Центрі пояснювали, що блокування WhatsApp у Росії - це примус до переходу на Max, який є месенджером, повністю прозорий для російських спецслужб. Це подається, як "турбота про безпеку" росіян, а на практиці є тотальним контролем.