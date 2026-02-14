Тюрма за "лайк": розвідка повідомила про онлайн-репресії в РФ
В Росії посилили репресії за активність у мережі. Тепер відповідальність загрожує навіть за пошук нібито "екстремістського" контенту в браузері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Читайте також: Цифровий "рубильник": ФСБ зможе повністю відключати інтернет і зв'язок у Росії
Нові методи контролю та перевірки телефонів
За інформацією СЗР, з грудня 2025 року в РФ діє стаття 13.53 КоАП РФ, яка дозволяє карати громадян за сам факт запиту в пошуковику.
Як зазначають у розвідці, на практиці це підкріплюється тотальним контролем гаджетів. Поліція вимагає розблокувати пристрій для перевірки історії браузера, галереї та Telegram-каналів.
"Пошук, підписка чи перегляд можуть бути витлумачені як "інтерес до екстремізму" або навіть "розповсюдження". Знайдений "підозрілий контент" використовують для відкриття справи або тиску", - наголошують у СЗР.
Межі таких перевірок залишаються розмитими, а будь-яка спроба суперечити силовикам може призвести до насильства або нових звинувачень.
Статистика репресій та роль доносів
За останні 15 років у РФ відкрили понад 30 тисяч справ за активність у соцмережах. Найчастіше переслідують користувачів "Вконтакте", проте останнім часом кожна четверта кримінальна справа стосується публікацій у Telegram.
Система каральних органів все частіше спирається не на автоматичний моніторинг, а на повідомлення від "небайдужих" громадян.
"Часто справи починаються не з моніторингу, а з доносів колег, сусідів чи знайомих зі скриншотами приватних переписок. Іноді причиною стає особистий конфлікт, а обвинувачення будується за принципом "слово проти слова", - пояснюють у відомстві.
Для звинувачення в участі в "екстремістській спільноті" тепер достатньо лише підписки на "небажаний" канал або пересилання повідомлення у закритому чаті.
Інтернет під контролем ФСБ
