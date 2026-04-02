Монетизация цензуры: в РФ бизнес заставят платить за почту, а за VPN - будут наказывать рублем
В России планируют ввести платную электронную почту для бизнеса и взимать средства с граждан за использование VPN-сервисов и международный трафик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Налог на интернет и цензуру
По данным разведки, Министерство цифрового развития РФ продвигает инициативу введения платной электронной почты для предпринимателей и самозанятых.
Эта мера фактически создает обязательный государственно контролируемый канал связи за счет самих пользователей. Параллельно власти обсуждают введение платежей за международный трафик и монетизацию использования VPN-сервисов.
Логика таких действий очевидна - тех, кто пытается избежать информационной изоляции, государство намерено наказывать финансово.
"Россияне будут платить больше - за почту, за интернет, за саму возможность читать независимые источники - и получать взамен все меньше свободы", - отмечают в разведке.
Угрозы для IT-сектора
Для технологических компаний, которые откажутся блокировать VPN-трафик, предусмотрены жесткие санкции.
Им грозит исключение из реестра аккредитованных организаций, что автоматически означает потерю ключевых налоговых льгот и отсрочек от мобилизации для работников.
"Для большинства игроков рынка выход из реестра равнозначен ликвидации - выдержать конкуренцию с льготными игроками они не смогут", - отмечают в СВР.
Онлайн-репрессии в РФ
Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти максимально ограничили доступ к иностранным ресурсам и социальным сетям.
Использование VPN стало едва ли не единственным способом для россиян получать альтернативную информацию.
Также стало известно, что в России усилили репрессии за активность в сети, где ответственность грозит даже за поиск якобы "экстремистского" контента в браузере.
Сразу после ограничений работы YouTube в России полностью заблокировали популярный мессенджер WhatsApp, что заставило пользователей искать новые пути обхода цензуры.
Кроме того, российские власти готовят почву для введения цифрового "рубильника", который предоставит ФСБ полномочия полностью отключать интернет и телефонную связь в стране.