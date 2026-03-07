У МОН закликали університети допомогти з реєстрацією на НМТ: до чого тут "нульовий курс"

Ініціатива "нульового курсу"

Заступник міністра звернувся до керівництва університетів із пропозицією інтегрувати процес реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ) у програму так званого "нульового курсу". Йдеться про системну роботу зі вступниками, яка включає:

консультаційні години - допомога у створенні персональних кабінетів та роз’яснення типових помилок;

Як триває реєстрація

Прийом заявок розпочався 5 березня о 09:00. Цікаво, що перший кабінет вступника було успішно підтверджено вже на 55-й секунді роботи сервісу. У МОН наголошують, що процес відбувається виключно онлайн через сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Попри високу активність у перші години, вступників закликають діяти виважено. Основний етап реєстрації триватиме до 2 квітня включно, тому в абітурієнтів є достатньо часу, щоб перевірити всі персональні дані.