Суспільство Освіта Гроші Зміни

У МОН закликали університети допомогти з реєстрацією на НМТ: до чого тут "нульовий курс"

06:40 07.03.2026 Сб
2 хв
Як допомога університетів допоможе уникнути помилок?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Виші просять допомогти абітурієнтам зареєструватися на НМТ-2026 (Getty Images)

В Україні офіційно стартувала реєстрація на НМТ-2026. У Міністерстві освіти і науки закликали заклади вищої освіти не залишатися осторонь та запровадити систему супроводу для майбутніх абітурієнтів, зробивши реєстрацію частиною довузівської підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти і науки Миколу Трофименка.

Читайте також: Реєстрація на НМТ через "Дію" без зайвих документів: як підготуватись і навіщо потрібен NFC

Ініціатива "нульового курсу"

Заступник міністра звернувся до керівництва університетів із пропозицією інтегрувати процес реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ) у програму так званого "нульового курсу". Йдеться про системну роботу зі вступниками, яка включає:

  • консультаційні години - допомога у створенні персональних кабінетів та роз’яснення типових помилок;
  • робота з документами - перевірка коректності завантажених копій для уникнення відмов;
  • профорієнтація - допомога у виборі четвертого (додаткового) предмета НМТ, який відповідає обраній спеціальності;
  • підтримка дорослих - окремі пояснення щодо особливостей вступу для батьків та вчителів.

Як триває реєстрація

Прийом заявок розпочався 5 березня о 09:00. Цікаво, що перший кабінет вступника було успішно підтверджено вже на 55-й секунді роботи сервісу. У МОН наголошують, що процес відбувається виключно онлайн через сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Попри високу активність у перші години, вступників закликають діяти виважено. Основний етап реєстрації триватиме до 2 квітня включно, тому в абітурієнтів є достатньо часу, щоб перевірити всі персональні дані.

Нагадаємо, українські вступники за кордоном зможуть скласти НМТ-2026 у 52 містах 31 країни. Реєстрація на тестування триватиме з 5 березня до 2 квітня, але в деяких локаціях кількість місць обмежена, тому абітурієнтам радять реєструватися завчасно.

РБК-Україна також розповідало, у яких випадках абітурієнти можуть не складати НМТ у 2026 році.

