В МОН призвали университеты помочь с регистрацией на НМТ: при чем здесь "нулевой курс"

В Украине официально стартовала регистрация на НМТ-2026. В Министерстве образования и науки призвали высшие учебные заведения не оставаться в стороне и ввести систему сопровождения для будущих абитуриентов, сделав регистрацию частью довузовской подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Николая Трофименко.
Заместитель министра обратился к руководству университетов с предложением интегрировать процесс регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ) в программу так называемого "нулевого курса". Речь идет о системной работе с поступающими, которая включает:
Прием заявок начался 5 марта в 09:00. Интересно, что первый кабинет абитуриента был успешно подтвержден уже на 55-й секунде работы сервиса. В МОН отмечают, что процесс происходит исключительно онлайн через сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Несмотря на высокую активность в первые часы, поступающих призывают действовать взвешенно. Основной этап регистрации продлится до 2 апреля включительно, поэтому у абитуриентов есть достаточно времени, чтобы проверить все персональные данные.
Напомним, украинские абитуриенты за рубежом смогут сдать НМТ-2026 в 52 городах 31 страны. Регистрация на тестирование продлится с 5 марта до 2 апреля, но в некоторых локациях количество мест ограничено, поэтому абитуриентам советуют регистрироваться заранее.
РБК-Украина также рассказывало, в каких случаях абитуриенты могут не сдавать НМТ в 2026 году.