МОН визначило спеціальності з підтримкою держави: куди буде легше вступити у 2026-му

Раніше ми розповідали про мінімальні прохідні бали для вступу до закладів вищої освіти, які необхідно для вступу у 2026 році. Найвищий поріг встановлено для майбутніх юристів, медиків та дипломатів - 150 балів.

Для фармацевтів -140, для більшості інших спеціальностей - 130 балів. Для напрямів із державною підтримкою - від 120 балів. Загалом вступати у ВНЗ можна із результатом НМТ 100+ балів.

Читайте також про те, що в Україні уже завершилась реєстрація на НМТ-2026 на основну сесію. Цього року на іспит подалися понад 373 тисяч осіб, з них понад 18 тисяч - складатимуть НМТ за кордоном.