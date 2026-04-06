НМТ-2026: до якого числа можна відмовитися від іспиту та як це зробити

Вступники, які вже зареєструвалися на Національний мультипредметний тест (НМТ), мають право скасувати свою заявку. Зробити це необхідно у визначений термін, дотримуючись конкретної процедури подання заяви.

Головне: Відмовитися від участі в НМТ можна до 16 квітня включно .

Для скасування реєстрації потрібно подати заяву (особисто або дистанційно з КЕП).

Своєчасна відмова допомагає зекономити бюджетні кошти на організацію місць у центрах тестування.

Терміни та умови відмови

Подати заяву про скасування реєстрації для участі в іспиті вступники можуть до 16 квітня включно. Це стосується тих абітурієнтів, у яких змінилися плани щодо вступу або виникли інші обставини, що унеможливлюють участь у тестуванні.

В УЦОЯО наголошують: своєчасна відмова дозволяє раціонально використовувати державні ресурси. Оскільки для кожного учасника створюється окреме місце в екзаменаційному центрі, скасування реєстрації допоможе зекономити бюджетні кошти.

Як подати заяву: два способи

Вступник може анулювати свою участь особисто або дистанційно. Процедура залежить від обраного формату:

Паперова заява (особисто або поштою):

Необхідно заповнити заяву за спеціальною формою.

Документ має бути засвідчений особистим підписом заявника.

Разом із заявою обов’язково подається сертифікат НМТ.

Електронна заява (через e-mail):

На цифрове зображення заяви потрібно накласти кваліфікований електронний підпис ( КЕП ) або удосконалений електронний підпис на базі кваліфікованого сертифіката.

До електронного листа слід додати скан-копію або фото сертифіката НМТ.

Зразки заяви можна переглянути за посиланням.