НМТ-2026: до якого числа можна відмовитися від іспиту та як це зробити
Вступники, які вже зареєструвалися на Національний мультипредметний тест (НМТ), мають право скасувати свою заявку. Зробити це необхідно у визначений термін, дотримуючись конкретної процедури подання заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Відмовитися від участі в НМТ можна до 16 квітня включно.
- Для скасування реєстрації потрібно подати заяву (особисто або дистанційно з КЕП).
- Своєчасна відмова допомагає зекономити бюджетні кошти на організацію місць у центрах тестування.
Терміни та умови відмови
Подати заяву про скасування реєстрації для участі в іспиті вступники можуть до 16 квітня включно. Це стосується тих абітурієнтів, у яких змінилися плани щодо вступу або виникли інші обставини, що унеможливлюють участь у тестуванні.
В УЦОЯО наголошують: своєчасна відмова дозволяє раціонально використовувати державні ресурси. Оскільки для кожного учасника створюється окреме місце в екзаменаційному центрі, скасування реєстрації допоможе зекономити бюджетні кошти.
Як подати заяву: два способи
Вступник може анулювати свою участь особисто або дистанційно. Процедура залежить від обраного формату:
Паперова заява (особисто або поштою):
- Необхідно заповнити заяву за спеціальною формою.
- Документ має бути засвідчений особистим підписом заявника.
- Разом із заявою обов’язково подається сертифікат НМТ.
Електронна заява (через e-mail):
- На цифрове зображення заяви потрібно накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконалений електронний підпис на базі кваліфікованого сертифіката.
- До електронного листа слід додати скан-копію або фото сертифіката НМТ.
Зразки заяви можна переглянути за посиланням.
140 - для фармацевтів, для більшості інших спеціальностей - 130 балів, для напрямів із державною підтримкою - від 120 балів. Загалом подавати документи на вступ у ВНЗ можна із результатом НМТ від 100 балів.
Раніше ми ділились рейтингом ВНЗ, у яких торік був найвищий вступний бал. Навіть на контракт прохідний поріг становив 140+.